北美票房冠軍 動畫片DC超級寵物軍團奪得

（法新社洛杉磯31日電） 超級英雄動畫片「DC超級寵物軍團」上個周末衝出2300萬美元票房，登上北美票房冠軍。

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華納兄弟（Warner Bros.）出品的「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），幕後聲音演出陣容包括巨石強森（Dwayne Johnson）、約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）、凱特麥金儂（Kate McKinnon） 、基努李維（Keanu Reeves）等。

法新社報導， 影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示「DC超級寵物軍團」開片表現「中規中矩」，但類似影片的經驗顯示，這些片的吸金力可以長達數周。

票房排名第2的是上周末的票房冠軍，恐怖片 「不！」（Nope），進帳1860萬美元。「不！」是一部有關外星人入侵的科幻懸疑片，由「逃出絕命鎮」（Get Out）編劇兼導演喬登皮爾（Jordan Peele）執導、丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya） 主演。

排名第3的是自上個周末下滑1個位置的「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder），這部由克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）主演的超級英雄電影，這個周末有1310萬美元的表現。

動畫「神偷奶爸」動畫系列片最新章「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）本周末再撈1090萬美元排名第4，該片已在全球累積近7億美元的票房。

排在第5的是廣受好評的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），根據美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）資料，這部由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的電影，本周進帳820萬美元，全球累積票房來到13億美元，是2022年發行的電影中唯一飆破10億美元關卡的強片。

第6到第10名的電影依序為：「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing），750萬美元；「貓王艾維斯」（Elvis）580萬美元；「��黑電話」（The Black Phone），250萬美元；「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），210萬美元；「復仇謎團」（Vengeance），180萬美元。

© 2022 AFP