過往言論掀起印度宗教敏感 阿米爾汗新片遭抵制

（法新社新德里5日電） 美國電影「阿甘正傳」翻拍印度版，卻因為主演的寶萊塢天王阿米爾汗（Aamir Khan）多年前一番發言，導致這部電影現在因為宗教因素遭到印度觀眾發起抵制。

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阿米爾汗主演的「拉辛正傳」（Laal Singh Chaddha，暫譯）翻拍自好萊塢明星湯姆漢克斯（Tom Hanks）1994年賣座電影「阿甘正傳」（Forrest Gump），原本預期是印度今年最熱門強片之一。

這份期待感主要歸功於電影由阿米爾汗擔綱，這名57歲演員是印度電影票房保證，過去賣座電影包括2009年的「三個傻瓜」（3 Idiots）以及2016年的「我和我的冠軍女兒」（Dangal）。

然而，就在新片即將於8月11日上映之前，網路上卻大量流傳阿米爾汗在2015年的一段訪問影片，他說因為「恐懼感」不斷上升，令他和當時的妻子討論離開印度。

阿米爾汗在影片中說：「她替孩子感到害怕，她擔心未來我們周遭的氣氛會變得怎樣。她每天打開報紙都感到害怕。」

自從7月以來，推特（Twitter）上有超過20萬則推文呼籲大眾抵制這部電影，並標上「#抵制拉辛正傳」（#BoycottLaalSinghChaddh）的主題標籤，大多出自莫迪所屬的印度人民黨（BJP）支持者。

有一則推文稱，阿米爾汗娶過2名印度教女子，卻給他的3個孩子取了穆斯林名字。「這就是抵制『拉辛正傳』的充分理由。基本上這就是寶萊塢『愛情聖戰』（Love Jihad）俱樂部的產物。」

「愛情聖戰」是印度教民族主義者發明的貶抑詞彙，指的是穆斯林男性娶了印度教女性後，迫使她們改變信仰。

綽號「完美先生」的阿米爾汗，推動寶萊塢電影跳脫傳統充滿歌舞的形式，進入探討社會與文化議題的更深層次。他也主持過談話性節目，討論強暴、家庭暴力和貪腐等敏感話題。

阿米爾汗面對新電影遭到民眾怒火波及，他在這周強調自己的愛國情操。這也是莫迪政府強調的重點。

阿米爾汗告訴印度媒體：「有些人認為我不喜歡印度，這讓我感到難過。這不是事實。請不要杯葛我的電影，請去看我的電影。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）

© 2022 AFP