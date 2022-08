美國女星安海契駕車衝入民宅 火燒車插管命危

(法新社洛杉磯5日電) 美國媒體今天報導,美國女演員安海契(Anne Heche)駕車在洛杉磯衝入一戶民宅,狀況危急,已入院接受治療。

法新社報導,洛杉磯消防局通報一輛汽車衝入馬爾維斯塔(Mar Vista)社區一棟兩層樓的房子,「造成結構性破壞並引發大火」。

消防局表示,局內醫護人員把車裡的成年女子送到當地醫院,她的傷勢相當嚴重。

美國名人八卦網站TMZ最早報導這名傷者是安海契,她駕駛的是藍色Mini Cooper,其他媒體隨後確認消息屬實。

根據TMZ搜集到的影像,53歲的安海契先撞進一棟公寓大樓的車庫,然後駛離。

這輛車之後又衝入馬爾維斯塔社區的一棟房子,導致房屋「嚴重損毀」。消防局表示,59名消防員花了65分鐘才控制並徹底撲滅隨後燃起的大火。

TMZ報導,安海契身上嚴重灼傷,車子嚴重焚毀,被擡上擔架送醫,正在醫院插管。

但安海契的前男友、美國男星湯瑪斯傑恩(Thomas Jane)接受英國「每日郵報」(Daily Mail)訪問時說,她目前狀況「穩定」,應該可以「度過難關」,只是還在插管。

安海契自1990年代以來出演多部電影,包括「六天七夜」(Six Days, Seven Nights)、「驚天爆」(Donnie Brasco)和「是誰搞的鬼」(I Know What You Did Last Summer)。

她在肥皂劇「另一個世界」(Another World,暫譯)的角色也廣為人知,並於1991年藉此拿下一座「日間時段艾美獎」(Daytime Emmy Award)。

