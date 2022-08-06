美國女星安海契駕車衝入民宅 火燒車插管命危

（法新社洛杉磯5日電） 美國媒體今天報導，美國女演員安海契（Anne Heche）駕車在洛杉磯衝入一戶民宅，狀況危急，已入院接受治療。

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法新社報導，洛杉磯消防局通報一輛汽車衝入馬爾維斯塔（Mar Vista）社區一棟兩層樓的房子，「造成結構性破壞並引發大火」。

消防局表示，局內醫護人員把車裡的成年女子送到當地醫院，她的傷勢相當嚴重。

美國名人八卦網站TMZ最早報導這名傷者是安海契，她駕駛的是藍色Mini Cooper，其他媒體隨後確認消息屬實。

根據TMZ搜集到的影像，53歲的安海契先撞進一棟公寓大樓的車庫，然後駛離。

這輛車之後又衝入馬爾維斯塔社區的一棟房子，導致房屋「嚴重損毀」。消防局表示，59名消防員花了65分鐘才控制並徹底撲滅隨後燃起的大火。

TMZ報導，安海契身上嚴重灼傷，車子嚴重焚毀，被擡上擔架送醫，正在醫院插管。

但安海契的前男友、美國男星湯瑪斯傑恩（Thomas Jane）接受英國「每日郵報」（Daily Mail）訪問時說，她目前狀況「穩定」，應該可以「度過難關」，只是還在插管。

安海契自1990年代以來出演多部電影，包括「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「驚天爆」（Donnie Brasco）和「是誰搞的鬼」（I Know What You Did Last Summer）。

她在肥皂劇「另一個世界」（Another World，暫譯）的角色也廣為人知，並於1991年藉此拿下一座「日間時段艾美獎」（Daytime Emmy Award）。

© 2022 AFP