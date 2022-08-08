俄國減供天然氣 德國玻璃製造商瀕臨絕境

（法新社德國克萊蒂濤8日電） 德國亨氏玻璃（Heinz-Glas）是世界最大的香水玻璃瓶製造商之一，400年來曾度過多次危機，僅上個世紀，便經歷兩次世界大戰和1970年代的石油危機。

廣告 繼續瀏覽後續

不過，德國當前的能源緊急狀況，卻衝擊亨氏玻璃存在的核心命脈。

1622年成立的亨氏玻璃屬於家族企業，公司副執行長阿賈克（Murat Agac）表示：「我們正遇到一個特殊的情況。」

他告訴法新社：「如果天然氣供應停止…那麼德國的玻璃產業很可能會消失。」

製造玻璃時，要將沙子加熱到高達攝氏1600度，而天然氣是最常選用的能源。直到最近之前，大量俄羅斯天然氣通過管線流向德國，從而維持較低的生產成本，亨氏玻璃年收入可達約3億歐元（台幣92.17億元）。

在價格具有競爭力的情況下，出口佔了玻璃製造商總產量的80%。但在俄羅斯入侵烏克蘭後，這種經濟模式是否仍可行令人懷疑。

莫斯科已將供應德國的天然氣削減80%，據信這是為了削弱這個歐洲最大經濟體支持烏克蘭的決心。

柏林正積極尋找替代能源，以取代曾占天然氣進口總量55%的俄羅斯天然氣。結果是能源價格飆漲。阿賈克稱，對亨氏玻璃來說，這意味與2019年相比，成本「增加10到20倍」。

不僅亨氏玻璃，德國大部分產業都因天然氣供應緊縮陷入困境。德國政府警告，俄羅斯天然氣可能完全斷供，許多公司正在制定應急計畫。隨着冬季臨近，危機正邁向高峰。

化工巨擘巴斯夫（BASF）正研究在德國第二大工廠以燃油取代天然氣。專門生產黏着劑和密封劑的漢高集團（Henkel）正在考慮員工能否在家工作。

但目前，亨氏玻璃管理層仍樂觀認為可以挺過難關。

阿賈克說，自1622年以來，「危機已經夠多…僅在20世紀，就有第一次世界大戰、第二次世界大戰、1970年代的石油危機，還有許多危急情況。我們都撐過去了。」他說：「我們也將有辦法克服這場危機。」

© 2022 AFP