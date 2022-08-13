安海契推定死亡 長子：盼媽媽脫離痛苦

（法新社洛杉磯12日電） 好萊塢女星安海契（Anne Heche）日前在美國洛杉磯駕車衝撞民宅受重傷送醫，家屬今天表示她已推定死亡，她的長子今天發布聲明，盼母親能從痛苦中解脫。

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53歲的安海契5日駕車在洛杉磯馬爾維斯塔（Mar Vista）社區高速衝撞一棟2層樓住宅，車輛當場起火燃燒，安海契全身嚴重灼傷，且因腦部嚴重受損，在醫院一直處於昏迷狀態。

家屬發言人貝爾德（Holly Baird）今天告訴法新社，安海契已喪失所有腦部功能，「根據加州法律已推定死亡（legally dead）」，不過她的心臟仍在跳動，因為院方正在評估器官捐贈事宜，家屬用維生設備維持她的生命。

家屬在聯合聲明中說：「今天我們失去一道明亮的光芒、親切且最喜樂的靈魂，一位慈愛的母親，和一位忠實的朋友。」

「我們將深深懷念安海契，但她會透過美好的兒子們、她的代表作品，和她熱情的倡議，繼續生活在人間。」

「她始終勇於堅持自己理念、勇於散播愛與接納，將持續帶來恆久影響。」

安海契長子霍默（Homer）今天在另一份聲明中表示：「我的弟弟阿特拉斯（Atlas）和我失去了我們的媽媽。」

他寫道：「希望媽媽能脫離痛苦，開始探索我所想像的、她的永恆自由。」

© 2022 AFP