倫敦希斯羅機場起飛人數上限 延長實施至10月底

（法新社倫敦15日電） 英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）今天表示，目前每天自該機場起飛的旅客人數上限措施，將延長實施至10月底，以因應後疫情時代旅客增多、工作人員短缺所造成的混亂。

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法新社報導，歐洲最大機場希斯羅機場7月間將每天自該機場起飛的人數上限設在10萬，當時預計實施至9月底。

希斯羅場說：「自從實施人數上限措施以來，旅客行程獲得改善，因為最後一刻取消的次數減少了，準時率提升了，等待行李時間也縮短了。」

機場方面表示，人數上限措施將延長實施至10月29日。

各大航空公司今夏安排數千架航班至歐洲，以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施鬆綁後激增的旅遊潮。

但疫情期間大幅裁員後，如今航空公司和機場營運方都發現難以補滿人手。

這導致全歐許多機場的登機報到、安全檢查、行李提領處都大排長龍；機組人員的不足也導致航班取消。

希斯羅機場目前的起飛人數上限，比每天定期航班的旅客容量少約4000人。

荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福機場同樣設定相關上限。（譯者：紀錦玲）

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