研究：2053年美國中部將出現極端高溫帶

(法新社華盛頓15日電) 根據新的研究報告,到了2053年,美國有一大片地區預計將出現極度溫暖氣候,也就是所謂的「極端高溫帶」,每年至少有1天的酷熱指數將達攝氏52度,影響超過1億人。

廣告 繼續瀏覽後續

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)進行的研究,使用由公開與第三方數據建立且經同儕審查的模型,針對30平方公尺的「超局部」地區評估熱度風險。

第一街基金會的任務是讓公眾、政府與房地產投資人和保險業者等產業代表,能取得氣候風險模型數據。

研究得出的關鍵結果是,超過美國國家氣象局(National Weather Service)最高級別「極度危險」(Extreme Danger)門檻的高溫,相當於超過攝氏51.67度,預計將在2023年影響810萬人,到了2053年將擴大影響1億700萬人,增加了12倍。

這一塊地帶涵蓋從德州北部及路易斯安那州,延伸到伊利諾州、印第安納州與威斯康辛州的內陸地區,距離較常出現較溫和天氣的沿岸一帶較遠。

酷熱指數(heat index)也稱為體感溫度,指的是在結合相對濕度與空氣溫度時,人體對外部氣溫真正感受到的熱度。

為了建立模型,研究團隊檢視2014年到2020年從衛星取得的地表溫度與氣溫數據,以助了解這兩項數據之間的確切關係。

研究人員之後納入海拔、該地區吸收水分的方式、與地表水的距離以及到沿岸的距離等資訊,做進一步研究。

這個模型後來擴大到涵蓋未來氣候條件,使用政府間氣候變遷問題小組(Intergovernmental Panel on Climate Change)建構的「中間路線」(middle of the road)情境,也就是到了本世紀中二氧化碳濃度將開始下降,但還不會在2100年前到達凈零程度。

除了「極度危險」的日子外,全美各地預料將出現更高氣溫,各地的適應能力將有所不同。

報告說:「對於不習慣比一般氣候溫暖的社區,當地氣溫升高將產生嚴重影響。」

舉例來說,美國東北部緬因州氣溫升高10%,跟西南部德州氣溫升高10%一樣危險,儘管德州的絕對溫度較高。

研究人員預測,當地溫度料將出現最大轉變的是佛羅里達州邁阿密戴德郡(Miami-Dade County),當地目前每年有7天氣溫飆至攝氏39.44度,預料到了2053年,氣溫達攝氏39.44度的日子將增至34天。

報告警告,氣溫升高可能導致空調使用增加,將讓能源網絡變得吃緊,引發更頻繁且持續時間更久的限電事件。

© 2022 AFP