北美票房冷清 世紀婚魘700萬美元居冠

（法新社洛杉磯28日電） 北美票房冷清，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，「世紀婚魘」（The Invitation）票房僅700萬美元，但仍成為北美票房冠軍。

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「世紀婚魘」26至28日的預估進帳，讓它成為15個月以來成績最差的票房冠軍片。美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）稱這個周末票房冷清到「災難性」程度，好萊塢6、7月的強健表現在8月一掃而空。

對片商索尼（Sony）來說，唯一幸運的是，由娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）和湯瑪斯達赫蒂（Thomas Doherty）主演的「世紀婚魘」，製作成本僅1000萬美元。

排名第2的是布萊德彼特（Brad Pitt）主演的動作驚悚片「子彈列車」（Bullet Train），進帳560萬美元。

「獸」（Beast） 排名第3，這部片由2018年獲「時人雜誌」（People Magazine）評為「全球最性感男人」的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）領銜主演，票房490萬美元。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）表現依舊亮眼，上映第14周仍有480萬美元成績，位居第4。

上周房冠軍「七龍珠超：超級英雄」（Dragon Ball Super: Super Hero）這周票房掉了78%，以460萬美元收入排名第5。

排名第6至第10的作品依序為：「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），420萬美元；「三千年的渴望」（Three Thousand Years of Longing），290萬美元；「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru），270萬美元；「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）， 270萬美元；「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing）： 230萬美元。

© 2022 AFP