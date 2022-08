北美票房冷清 世紀婚魘700萬美元居冠

(法新社洛杉磯28日電) 北美票房冷清,北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,「世紀婚魘」(The Invitation)票房僅700萬美元,但仍成為北美票房冠軍。

「世紀婚魘」26至28日的預估進帳,讓它成為15個月以來成績最差的票房冠軍片。美國娛樂業界周刊「綜藝」(Variety)稱這個周末票房冷清到「災難性」程度,好萊塢6、7月的強健表現在8月一掃而空。

對片商索尼(Sony)來說,唯一幸運的是,由娜塔莉艾曼紐(Nathalie Emmanuel)和湯瑪斯達赫蒂(Thomas Doherty)主演的「世紀婚魘」,製作成本僅1000萬美元。

排名第2的是布萊德彼特(Brad Pitt)主演的動作驚悚片「子彈列車」(Bullet Train),進帳560萬美元。

「獸」(Beast) 排名第3,這部片由2018年獲「時人雜誌」(People Magazine)評為「全球最性感男人」的伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)領銜主演,票房490萬美元。

「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)表現依舊亮眼,上映第14周仍有480萬美元成績,位居第4。

上周房冠軍「七龍珠超:超級英雄」(Dragon Ball Super: Super Hero)這周票房掉了78%,以460萬美元收入排名第5。

排名第6至第10的作品依序為:「DC超級寵物軍團」(DC League of Super-Pets),420萬美元;「三千年的渴望」(Three Thousand Years of Longing),290萬美元;「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru),270萬美元;「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder), 270萬美元;「沼澤謀殺案」(Where the Crawdads Sing): 230萬美元。

© 2022 AFP