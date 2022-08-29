馬斯克：地球仍需要石油 籲生育更多小孩

（法新社奧斯陸29日電） 育有10名子女的美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天呼籲，世界需要「生育更多小孩」，並應繼續挖掘石油。

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全球首富馬斯克一再警告，低出生率將對文明構成「危險」。他在挪威參加能源會議前呼籲，世界正面臨「嬰兒危機」。

被問及世界面臨的最大挑戰時，馬斯克提到過渡到再生能源的問題，但他強調，出生率是「我最…關切的問題之一」。

特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克在挪威西南部的斯塔萬格（Stavanger）告訴媒體記者：「我們不希望人口數量下降到那麼低，然後最終大家都死去。我們至少要生出足夠嬰兒來維持人口數量。」

許多西方國家和中國等人口稠密國家正面臨出生率下降和高齡化社會的問題。

馬斯克指出：「人們說，文明可能隨着一聲巨響或一聲嗚咽死去。如果我們沒有足夠小孩，我們將穿着成人尿布嗚咽而死。這太令人沮喪了。」

他也強調，地球仍需要更多化石燃料來源。

「我認為，實際上我們短期內確實需要繼續使用石油和天然氣，否則文明將會崩潰。目前也有必要進行一些新的探勘。」

曾3度離婚的馬斯克是10個孩子的父親，其中一個孩子在年僅10周大時夭折。（譯者：施施/核稿：陳政一）

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