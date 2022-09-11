威尼斯影展 鴉片類藥物危機紀錄片獲金獅獎

（法新社威尼斯10日電） 第79屆威尼斯影展得獎名單今天揭曉，探討美國鴉片類藥物泛濫的紀錄片「所有美麗與流血」（All the Beauty and the Bloodshed，暫譯）抱走最高榮譽金獅獎。

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本片是奧斯卡金像獎得主蘿拉普瓦特拉絲（Laura Poitras）的最新作品。

她在片中探討攝影師南戈丁（Nan Goldin）痛苦但精采絕倫的人生，並記錄南戈丁近來為喚起各界對鴉片藥物成癮泛濫的關注而頻頻公開杠上美國薩克勒家族（Sackler family）之舉。

薩克勒家族是止痛藥大廠普度製藥（Purdue Pharma）的老闆。普度製藥過去積極推銷「奧施康定」（OxyContin），引發全美鴉片類藥物成癮危機。

普瓦特拉絲今天領獎時說：「我這一生結識很多英勇果敢的人，但從沒見過像南（戈丁）這樣的人。」

「一個可以決定杠上薩克勒家族的人，一個家財萬貫、無情、要對無數起死亡和流血事件負責的家族。」

鴉片藥物成癮危機在美已經導致超過50萬條人用藥過量而死亡。薩克勒家族已遭法院下令支付60億美元的損害賠償。

© 2022 AFP