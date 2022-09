威尼斯影展 鴉片類藥物危機紀錄片獲金獅獎

(法新社威尼斯10日電) 第79屆威尼斯影展得獎名單今天揭曉,探討美國鴉片類藥物泛濫的紀錄片「所有美麗與流血」(All the Beauty and the Bloodshed,暫譯)抱走最高榮譽金獅獎。