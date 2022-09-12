女王愛犬有新家 安德魯王子與前妻負責照顧

（法新社倫敦11日電） 英國女王伊麗莎白二世逝世後，她身後留下的兩隻柯基犬何去何從的問題如今解決了，將由安德魯王子與前妻莎拉負起照顧責任。

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法新社報導，安德魯王子（Prince Andrew）發言人表示，王子與前妻莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）將接手照顧女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的愛犬「穆伊克」（Muick）和「珊迪」（Sandy）。

安德魯是女王的第3個孩子，媒體常報導他最受女王疼愛。之前是他和前妻把穆伊克和珊迪當作禮物送給女王。

常年替女王服務的服裝師凱利（Angela Kelly）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，只要女王在溫莎城堡（Windsor Castle），這兩隻毛小孩都能為她帶來許多慰藉。

女王在位期間養了30多隻這種體型嬌小的短腿狗，穆伊克和珊迪是最後兩隻。

穆伊克於2021年初與一隻名叫佛加斯（Fergus）的多吉犬一起加入王室。多吉犬是柯基犬與臘腸狗的混種。

佛加斯短短5個月後即去世，後來由珊迪取而代之。珊迪是安德魯和兩個女兒碧翠斯公主（Princess Beatrice）、尤吉尼公主（Princess Eugenie）所養的柯基犬，送給女王作為她95歲生日禮物。（譯者：紀錦玲）

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