艾美獎頒獎典禮盛大回歸 紅毯風采搶先看

（法新社洛杉磯12日電） 電視圈A咖今天紛紛步上艾美獎（Emmy Awards）頒獎典禮紅毯，其中以無肩帶連身裙和金屬風為本屆紅毯穿搭主流。以下是本屆艾美獎頒獎典禮紅毯亮點。

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以「凱薩琳大帝」（The Great）演技獲提名的時尚界寵兒艾兒芬妮（Elle Fanning）以Sharon Long黑、粉撞色露肩禮服亮相，胸前的粉紅色花飾藏着小亮點，艷驚四座。

在迷你劇「潘與湯米」（Pam and Tommy）中扮演好萊塢性感藝人潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）的英國女演員莉莉詹姆斯（Lily James）今天以一身古銅色凡賽斯（Versace）貼身洋裝走紅毯，展現玲瓏有致的曼妙身材。

普遍被外界認為可望以青少年影集「高校十八禁」（Euphoria）再度拿下戲劇類最佳女主角獎的辛蒂亞（Zendaya），今天以一襲範倫鐵諾（Valentino）無肩帶露背黑禮服亮相，腰間的蝴蝶結在俐落剪裁中增添一抹小趣味。

安德魯加菲（Andrew Garfield）、好萊塢男星賽斯羅根（Seth Rogen）、「繼承之戰」（Succession）男星尼古拉斯布勞恩（Nicholas Braun）和美國藍調歌手約翰傳奇（John Legend）今天不約而同選擇化身「白馬王子」，4人都選穿白色西裝，衣冠楚楚。

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