安潔莉娜裘莉訪巴基斯坦洪患災民 籲國際伸援

（法新社伊斯蘭馬巴德22日電） 好萊塢影星、人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天表示，巴基斯坦洪災應成為全球氣候變遷問題的一記警鐘，她在訪視當地災民後呼籲各界提供更多國際援助。

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巴基斯坦在雨季遭逢史無前例的大雨侵襲，讓全國1/3國土泡在水中，淹水面積相當於整個英國，根據政府最新統計數據，有將近1600人因此喪命。

巴基斯坦有超過700萬人流離失所，許多民眾住在沒有防蚊設備的臨時帳篷，且多數時候難以取得乾淨飲用水或使用洗滌設施。

安潔莉娜裘莉曾於2005年強震及2010年毀滅性洪災期間會晤巴基斯坦災民，但她在今天發布的影片中說道：「我從未見過這種景象。」

她在巴國首都伊斯蘭馬巴德舉行的民政及軍方官員會議中表示：「我絕對支持你們敦促國際社會做更多事…我認為這次洪災真正向世界敲響一記警鐘，讓我們看清自身處境。」

安潔莉娜裘莉指出，「氣候變遷不僅真實存在，不只是近在眼前，而且非常嚴重。」

代表聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）的安潔莉娜裘莉，造訪了巴基斯坦南部信德省（Sindh），併到營區探視因洪患流離失所的災民，當地是受洪災影響最嚴重的區域之一。

聯合國也警告，登革熱、瘧疾、霍亂和腹瀉等疾病以及營養不良等問題，將引發「二次災難」。

安潔莉娜裘莉提到：「我和災民談話之後認為，要是沒有足夠援助，他們接下來幾周可能難以維生，他們撐不下去的。」

科學家們認為破紀錄的雨季降雨量跟氣候變遷有關連。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）

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