伊麗莎白二世喪禮落幕 生前鍾愛柯基犬身價翻倍

（法新社倫敦26日電） 已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）生前鍾愛的柯基犬，在她的喪禮圓滿落幕後翻了一倍，創下歷史新高。

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英國寵物銷售網站Pets4Homes告訴法新社，目前的情況是，「與上周此時相比，柯基犬的單日搜尋量暴增了10倍。」

他們補充道：「對想養柯基犬的人來說，要付出的代價在今天創下新高，因為過去3天，柯基犬的平均價格增加了一倍。」

柯基這種小型牧羊犬的價格首度飆破2500英鎊（約新台幣8萬7900元），甚至超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間的價格。疫情期間，人們待在家裡的時間變長了，對寵物陪伴的需求因此激增。

伊麗莎白二世最忠誠的公僕，應當要屬她的柯基犬們，它們世世代代在女王腳邊，足足陪伴她將近一個世紀。

這種耳朵尖尖、大多為土黃色的小狗，在女王身邊忙進忙出，跟着她穿梭在不同房間，官方照片中也時常可見它們的身影。

在伊麗莎白二世與詹姆士龐德（James Bond）為2012倫敦奧運開幕式拍攝的搞笑影片中，它們也有吃重的戲份。

女王90歲後自覺年事已高，擔心自己無法陪伴狗狗終老，於是宣布不再培育柯基幼犬。

即便如此，女王晚年仍留着兩隻柯基犬與臘腸犬所生的混種 「臘基犬」（dorgis） 陪伴她。

英國育犬協會（Kennel Club）執行長比茲利（Mark Beazley）告訴法新社：「從許多方面來看，女王是全球出了名的愛狗人士，這着實象徵我們國家對狗狗的愛與感情。」

他補充道：「最為人所知的是，女王的第一隻柯基犬名叫蘇珊（Susan），是父親喬治六世（King George VI）送給她的18歲生日禮物。」

© 2022 AFP