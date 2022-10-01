特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相

（法新社舊金山30日電） 全球首富馬斯克（Elon Musk）今天在電動車製造商特斯拉（（Elon Musk））的「人工智慧日」（AI Day）活動中，展示了他讚不絕口的人型機器人Optimus。

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馬斯克曾表示，機器人的市場將比電動車更具價值。

揭幕後，Optimus原型機器人緩步走上前，向台下坐着的觀眾揮手致意。現場也播放一段關於Optimus的影片。片中，Optimus交付包裹、替植物澆水，並在特斯拉工廠中將金屬棒裝箱。

馬斯克在特斯拉位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）辦公室所辦的「人工智慧日」活動中說：「我們的目標是儘快製造有用的人型機器人。」

「要讓Optimus變得完善，並獲得認可，還有很多工作要做。」

馬斯克表示，目前的人型機器人都「沒有大腦」，並稱它們沒有自行解決問題的能力，且造價非常昂貴，但能創造的價值極低。

他稱相較之下，Optimus將是「能力極強的機器人」，會被大量生產，且最終可能達數以百萬計之多，成本預料將低於2萬美元（約新台幣63萬元），比車還便宜許多。

關鍵的考驗將是Optimus是否能應對非預期發生的情況。

馬斯克去年8月在特斯拉「人工智慧日」宣布特斯拉人型機器人計畫，並將原訂於今年8月舉辦的人工智慧日活動延期，好讓原型機器人來得及完成，並計畫可能於明年投入生產。

Optimus的名字來自於電影「變形金剛」（Transformers）里「博派」（Autobots）能力極強卻又仁慈的領導者柯博文（Optimus Prime）。

據馬斯克所言，一開始，Optimus只會做無聊或具危險性的工作，包括在特斯拉工廠周遭搬運料件，或用扳手將螺絲鎖到車上。

馬斯克預言，未來機器將可供家用，包括做晚餐、修剪草坪、照顧長者，甚至成為人類的「夥伴」或性伴侶。

© 2022 AFP