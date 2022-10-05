裘莉法庭文件曝光 控布萊德彼特機上掐脖、施

（法新社洛杉磯4日電） 根據好萊塢女星安潔莉娜裘莉今天在美國呈交的一份法庭文件，控訴前夫布萊德彼特過去和她在私人飛機上起衝突時，掌摑一名孩子的臉，更掐了另一名孩子的脖子。

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這兩人曾是好萊塢眾所矚目的金童玉女，如今因婚姻、6名孩子監護權及法國釀酒廠在內的共同資產問題而纏訟多年。

這份呈交給洛杉磯法庭的文件被美國媒體廣泛引用，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在文件中描述2016年9月她和布萊德彼特（Brad Pitt）還是夫妻身分時，與孩子們一起從法國飛往洛杉磯期間發生的激烈爭執。

根據「紐約時報」報導，文件指出「彼特掐住一名孩子的脖子，並掌摑另一名孩子的臉」，還「抓住裘莉的頭並搖晃她」。

在衝突過程中，「他一度把啤酒倒在裘莉身上，又把啤酒和紅酒倒在孩子們身上」。

衝突發生在機上的洗手間，當時布萊德彼特說安潔莉娜裘莉對孩子們「太畢恭畢敬」。

據美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）報導，文件指出：「彼特抓住裘莉的頭並搖晃她，接着又抓住她的肩膀開始搖晃她，後來更將她推向洗手間的牆上。」

文件更提到：「當一名孩子挺身出言捍衛裘莉時，彼特衝向他的孩子，裘莉在後面抓住他試圖制止。」

「孩子們衝了進來，所有人都勇敢地試圖保護彼此。後來彼特掐住一名孩子的脖子，並掌摑另一名孩子的臉。部分孩子懇求彼特停手，他們都嚇壞了，很多孩子都哭了。」

這趟飛行的幾天後，安潔莉娜裘莉便向法院訴請離婚。

主演電影「鬥陣俱樂部」（Fight Club）的布萊德彼特數十年來都是電影界最賺錢的明星之一，先前曾因這些指控遭美國聯邦調查局（FBI）調查，因FBI對美國航空旅行具管轄權，但並未因此遭到起訴。

法新社已聯繫布萊德彼特的發言人，以取得他對於最新指控的回應。

© 2022 AFP