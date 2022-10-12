英國葡萄酒因氣候變遷得益 專家提醒難題在後頭

（法新社英國阿普多爾12日電） 拜氣候變遷所賜，英國部分地區的氣候愈來愈有利於一些葡萄品種生長，這對釀酒業來說或許是個好消息，但也有專家警告，品種適應性發生變化，可能帶來難題。

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英格蘭南部肯特郡（Kent County）阿普多爾村（Appledore）的氣溫愈來愈高，氣候逐漸變成有利於黑皮諾（pinot noir）等葡萄品種種植的條件。

英國酒莊Gusbourne Estate的釀酒負責人兼首席執行長霍蘭德（Charlie Holland）說：「我認為目前的（葡萄）生長條件與1970和1980年代的香檳類似。我們看到同樣類型的生長條件和成熟期。」

這對於還在起步期的英國葡萄栽種來說是個好消息。英國現在已能利用黑皮諾、夏多內（chardonnay）、麗絲玲（riesling）等葡萄品種來生產不同的氣泡酒及無氣泡酒，這些品種以往更適合在法國和德國栽種。

霍蘭德說：「發現地圖上出現新的葡萄酒產區，這不是很常見的事。我們現在可以在英格蘭生產很優秀的氣泡葡萄酒，這裡有完美的氣候，有非常長的生長季。」

然而，英國一項釀酒業前景研究的共同作者奈斯比特（Alistair Nesbitt）警告，氣候變遷或許暫時有利於英格蘭的葡萄園，但轉變步伐太快，很可能帶來嚴重的規畫難題。

他說，品種適應性在這麼短的時間內轉變，顯示英國某些地區因氣候變遷而開始出現變化的速度有多快。

奈斯比特表示，希望全球能共同採取因應行動，這種產區擴張的情況不會持續太久，因為這對大家都有風險，包括英國釀酒業者。

假使氣候變遷繼續按照預期方向發展，他預估，英格蘭葡萄園到了2040年以後，可能會栽種現今法國更遠的南部才有的品種，例如梅洛（merlot）和卡本內蘇維儂（cabernet sauvignon）。

© 2022 AFP