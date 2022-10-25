研究：打電動有助提升兒童認知能力

（法新社華盛頓24日電） 家長們常擔心電玩對孩子不好，從擔心影響孩子心理健康、造成社交問題，到擔心他們失去運動時間都有。

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但今天發表在美國醫學會期刊網路開放版（JAMA Network Open）的美國研究卻顯示，這種受歡迎的消遣，或許也有認知上的好處。

研究主要作者、美國佛蒙特大學（University of Vermont）精神病學助理教授查拉尼（Bader Chaarani）告訴法新社，身為具有神經影像學專業知識的電玩玩家，他自然而然對這個話題有興趣。

先前研究多聚焦電玩的有害影響，認為電玩和憂鬱症以及較具侵略性有關，但查拉尼說，那些研究的參與者相對較少，尤其是涉及腦影像的研究不多，研究結果有其局限。

他這項新研究，則和同事分析了青少年腦部認知發展（Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD）研究數據。這項研究由美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）資助，目前持續進行當中。

查拉尼將大約2000名9歲和10歲兒童分成兩組，1組從未玩過電玩，另1組則是1天玩3小時以上，之後觀察他們的調查答案、認知測試結果和大腦影像。

之所以選擇3小時作為門檻，是因為美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）針對年齡較大兒童訂定的電玩時間限製為1到2小時。

這兩個組別各自接受兩項任務評估，第1項任務要求孩子看箭頭指向左或右，之後儘快按下左或右的按鈕，如果看到「停止」信號，則什麼都不要按，以此評估孩子控制衝動的能力。

第2個任務則讓孩子看人的臉，然後詢問隨後顯示的圖片是否匹配，以測試他們的記憶。

在使用統計方法，控制諸如父母收入、智商和心理健康癥狀等可能影響結果的變數之後，團隊發現，電玩玩家在這兩項任務的表現比另1組更好。

兩組兒童執行任務時，查拉尼團隊使用功能性磁振造影（fMRI）掃描他們的大腦，結果發現電玩玩家的大腦在與注意力和記憶力相關的區塊出現較多活動。

研究作者在報告中總結道：「這些結果提出了一個有趣的可能性，也就是電玩或許可以提供具有可測量的神經認知影響的認知訓練體驗。」

查拉尼表示，現在還無法得知，是因為認知表現較好，造成孩子們打更多電動，還是認知表現較好是打電動促成。

© 2022 AFP