報告：過度依賴化石燃料 危害人類健康風險升高

(法新社巴黎25日電) 國際專家小組今天在一項有關人類能源策略的大膽評估報告中表示,過度依賴化石燃料將加劇各種全球性危機對人體健康的危害,諸如氣候變遷、流行病和糧食安全等危機。

各國衛生保健系統還在處理COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情後續影響,而專家分析發現,絕大多數國家仍將數千億美元經費用於補貼化石燃料,各國金額通常相當於或高於衛生預算。

「刺胳針健康與氣候變遷倒數計時」(Lancet Countdown on Health and Climate Change )年度報告發現,與2010年至1981年期間相比,因化石燃料碳排放導致全球變暖而更有可能發生的極端高溫現象,如今會讓面臨嚴重糧食危機的人口再增加近1億人。

報告指出,受極端乾旱影響的全球陸地面積,在過去50年中增加了近1/3,使數億人口面臨用水不安全的風險。

這項報告的主要撰稿人倫敦政經學院葛拉漢研究所(Grantham Research Institute at the London School of Economics)所長羅賓森(Elizabeth Robinson)說:「氣候變化已經對糧食安全產生了負面衝擊,在營養不良和營養不足方面產生了令人擔憂的影響。」

評估顯示,與2000年至2004年相比,2017年至2021年期間與高溫相關的死亡人數增加了68%,而人類暴露於火災高風險的日子在類似時期內攀升61%。

報告並顯示,氣候變遷也會影響傳染病的傳播。

舉例而言,與1951年至1960年相比,美洲某些地區適合瘧疾傳播的時間長度在過去10年中增加了近1/3(32.1%),在非洲增加了 14.0%。

此外,報告也顯示,各國政府是如何以補貼化石燃料的方式,助長了健康危機。

報告分析了86個政府,當中有69個政府補貼了化石燃料的生產和消費,在2019年的總額達4000億美元。

刺胳針這項報告指出,化石燃料公司公布創紀錄利潤的同時,消費者苦於支付飆漲的能源帳單,而15家最大石油和天然氣公司的計畫與全球暖化的安全水準背道而馳。

報告指出,按照目前碳減排的速度,能源系統要完全脫碳需150年,這與國際2050年凈零排放目標相去甚遠。

倫敦大學學院巴特利特學校(University College London's Bartlett School)資源與政策教授艾金斯(Paul Ekins)說:「許多政府和企業當前採取的策略,將使世界深陷在致命的暖化未來,將我們捆綁在化石燃料的使用,而化石燃料將迅速封閉實現宜居世界的前景。」

他說,政府未能體認到致力實現零碳排世界的迫切需要,這種「嚴重失敗」將導致氣候和衛生保健緊急狀態。

報告作者群呼籲,對能源、生活成本和氣候危機採取「以健康為中心的因應措施」。

