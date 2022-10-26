Zara出售俄國事業 全面退出俄羅斯

（法新社馬德里25日電） 西班牙服飾品牌Zara繼7個月前為抵制俄羅斯入侵烏克蘭而暫停俄國業務後，其母公司Inditex今天宣布將出售在俄國的所有店面。

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Inditex在聲明中表示，它們已取得「初步共識」，將它們俄羅斯的業務出售給在零售和房地產產業有着商業利益的Daher集團。

Inditex說：「這項交易代表Inditex在俄羅斯終止營運。」

「若未來Inditex認為環境允許集團品牌重回這個市場，Inditex和Daher集團可以選擇以透過經銷協議的方式進行合作。」

俄羅斯是Inditex僅次西班牙的最大市場之一，占公司銷售額的10%，但俄羅斯2月底入侵烏克蘭之後，Inditex追隨包括其主要競爭對手海恩斯莫里斯公司（H&M）在內的西方品牌腳步，於3月決定關閉它們在俄國的502間門市和網路商店。

一名未獲授權公開發言的消息人士告訴法新社，總部在阿拉伯聯合大公國的Daher集團是Inditex在中東的經銷商。

Inditex於2022年上半年凈利達18億歐元，較去年同期增加了41%。

Inditex表示，新門市的開展與網路商店銷售額攀升，都有助於抵銷了在俄羅斯的損失。

© 2022 AFP