黑亞當進帳2770萬美元 蟬聯北美周末票房冠軍

（法新社洛杉磯30日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，「黑亞當」（Black Adam）以2770萬美元的收入，連續第二周榮膺北美周末票房冠軍。

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超級英雄「黑亞當」（Black Adam）的故事源自2019年電影「沙贊！」（Shazam），由巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）飾演的奴隸，在被古埃及眾神賦予神奇力量後，搖身一變成為暗黑英雄。

排名第2的是由A咖影星喬治克隆尼（George Clooney）與茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）聯合主演的浪漫愛情喜劇「幸福入場券」（Ticket to Paradise），該片周末票房有1000萬美元。

而在萬聖節檔期，恐怖片仍受到相當程度的歡迎。

「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross） 說：「本周周末票房前10名的電影中，有4部是恐怖片。」

排在第3的是周末票房700萬美元的「鬼禱」（Prey for the Devil）。

葛羅斯說：「這樣的周末票房只是恐怖片開片的平均水準…影評不甚理想。」

另外兩部恐怖片「微笑」（Smile）、「月光光新慌慌：萬聖結」（Halloween Ends），分別以500萬美元、380萬美元的周末票房，排在第4名和第5名。

總體來看，本周末的票房對好萊塢來說並不理想，總收入從上周末的1億美元下滑至6600萬美元。

周末票房排行第6至第10名依序是：「鱷魚歌王」（Lyle, Lyle, Crocodile），280萬美元；「提爾：純真之死」（Till），280萬美元；「劊樂小醜2」（Terrifier 2），180萬美元；「女王」（The Woman King），110萬美元；「塔爾」（Tar），100萬美元。

© 2022 AFP