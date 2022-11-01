法國太空人佩斯凱攝影書出版 記錄地球美與脆弱

（法新社巴黎31日電） 法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）從距離地球數百公里的獨特視角拍下大量照片，他說，看着大火在地球上肆虐，感覺很無助，呼籲大眾更積極保護這個脆弱的「生命之島」。

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佩斯凱接受法新社訪問時說，兩度踏上國際太空站（ISS）的經歷，讓他更加相信這個世界並未解決氣候變遷造成的威脅。

他在太空也曾親眼看到絕美景色，其中300張照片收錄在他的新書「我們手中的地球」（La Terre entre nos mains，暫譯），本周在法國出版，收益將捐給慈善組織。

佩斯凱寫道，他一開始是在2016年到2017年首度前往國際太空站時，突然對攝影燃起強烈興趣，但要到2021年4月到11月的第2趟任務期間才全情投入，不間斷地拍照並與其他太空人分享這份熱情。

他在專訪中告訴法新社：「起初，我有點像是閑暇時才拍照，然後才真正樂此不疲。」

「抵達國際太空站時，會有掏出手機拍照的反射性動作：看到什麼美妙的東西，就想永遠留存。」

「但很快就會遇到限制。例如想在夜間拍照，或用長鏡頭拍攝確切目標。這很困難，因為一切都要手動操作。」

國際太空站上約有十多台相機可供太空人使用，有些固定裝設在圓頂觀測艙（Cupola observation module），有些在美國實驗室內，那裡有一個朝向地球的舷窗。

雖然佩斯凱在第2趟國際太空站任務中，一天只有數小時的閑暇時間，他仍拍了24萬5000張照片。

他說：「很多拍得不太好，但在6個月內明顯呈進步趨勢。」

從佩斯凱拍攝河川、海洋、沙漠、高山和日落日出的照片中，可以看出他對這個世界的驚嘆。

他說：「這顆星球如此廣袤多樣，沒人會覺得已經看盡一切。就連在軌道上待了400天，還是有些東西讓我訝異、還是有我從未見過的地方。」

他還說，國際太空站的運行速度達每小時2.8萬公里，因此永遠不會在一天之中的同一時間位於同一個地方上空。

有一天，他驚訝地發現北極光從太空中看起來呈藍色。美國太空人金布羅（Shane Kimbrough）從自己寢室的舷窗看到這副景象後告訴了佩斯凱，讓佩斯凱得以拍下照片記錄此景。

但佩斯凱不只見證了地球之美，他也捕捉到一些畫面，顯示地球狀態逐漸惡化，例如侵襲各地的颶風、龍捲風和大火造成的「災難性景象」。

佩斯凱自稱是個「無助」的見證者，「最令我震撼的是火災，可以很清楚看到火焰和煙霧」，那景象有如「世界末日」。

他還說，他看着火焰吞噬整個地區，「像電影一樣」，歐洲南部、加拿大卑詩省（British Columbia）和美國加州一些地方「一點一點被一層煙霧吞沒」。

他說：「我看到了僅僅4年產生的變化。我的第1趟任務是在冬天，第2趟在夏天，所以看到較多火災也是正常，但整體上，我觀察到更劇烈的現象。」

佩斯凱在書里寫道，看着這些愈來愈極端的天氣事件，「我們知道這與氣候變遷有關，這讓我相信，我們在保護地球上做得還不夠」。

「我們每年都說『現在就是行動的時刻』，明年也一樣這麼說。我們只做些小改變，而沒有全球性的深層影響。」

© 2022 AFP