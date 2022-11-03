環保抗議人士攻擊名畫 荷蘭法院判2個月徒刑

（法新社海牙2日電） 荷蘭繪畫大師韋梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」上月成了3名氣候環保抗議人士的攻擊目標。荷蘭國家通訊社（ANP）報導，荷蘭法院昨天判其中2人有期徒刑2個月，其中一人緩刑。另一抗議人士將在4日出庭。

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這3名氣候抗議人士年40來歲，來自鄰國比利時。3人上周攻擊莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis）典藏的韋梅爾（Johannes Vermeer）1665年畫作「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring），希望藉此喚醒大眾關心地球的未來。

其中2人將自己黏在韋梅爾的畫作和畫旁的牆上，另一人則將罐頭內似乎是蕃茄醬的東西灑向畫作。

莫瑞泰斯皇家美術館表示，在玻璃保護下的畫作未受損，並在翌日恢復展出。

荷蘭國家通訊社報導，海牙的法院表示，畫框和畫旁的牆壁受到損害，不少人認為這項舉動令人「震驚」。

報導中引述一名法官表示：「大家可以想像這類畫作的脆弱性，一旦有個閃失，畫作可能就不保。」

檢察官指出：「掛在牆上展覽的畫作是給大家欣賞的藝術品，卻被自認他們的訊息優於其他一切的被告弄髒。」

檢方原本求處這3名抗議人士4個月徒刑，其中兩人緩刑，但法官說，她不希望她的判決影響人們示威的意願。

這3名抗議人士，2人被控破壞畫作和公開暴力行為罪名，依速審審判出庭受審。另一名不同意依速審審判出庭的抗議人士，則將在4日出庭。

這3人都是氣候環保團體「攔住石油比利時」（Just Stop Oil Belgium）的成員，這個團體並不是英國「攔住石油」（Just Stop Oil）的分支。

Just Stop Oil Belgium稱這項判決很「諷刺」。他們在電郵中說：「非暴力反對大規模屠殺地球生命的氣候抗議人士受到譴責，這不是很諷刺嗎？」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2022 AFP