「黑豹2」開映氣勢不凡 美加進帳1.8億美元

（法新社洛杉磯13日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，漫威和迪士尼的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）美加地區開映周末初估進帳1.8億美元。

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根據 BoxOfficePro.com數據，「黑豹2：瓦干達萬歲」美加開映成績為史上第13佳，而全球也有令人刮目相看的3.3億美元收入，為歷經低迷10月的好萊塢注入強心針。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，「這是非凡的開映成績」。他說，本片無論影評還是口碑都一流，票房這股氣勢應會延續到12月。

周末排名第2的是巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的「黑亞當」（Black Adam），收入860萬美元，連「黑豹2」票房1/20都不到。 黑亞當迄今美加累計票房達1億4110萬美元。

浪漫愛情喜劇片「幸福入場券」（Ticket to Paradise）打破超級英雄片趨勢，排名第3，上映第4周有610萬美元進帳。

適合一家大小觀看的「鱷魚歌王」（Lyle Lyle Crocodile）吸金320萬美元，排名第4。

恐怖片「微笑」（Smile）上映第7周仍進帳230萬美元，美加總票房來到1.02億美元。

排名第6至第10的作品依序為：「鬼禱」，200萬美元；「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin），170萬美元；「航海王劇場版：紅髮歌姬」（One Piece Film: Red），140萬美元；「提爾：純真之死」（Till），61.8萬美元；「世界末日」（Armageddon Time），35.2萬美元。

© 2022 AFP