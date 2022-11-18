美星巴克員工集體抗議 常客力挺罷工

（法新社紐約17日電） 連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）美國員工今天發動罷工，抗議資方「打擊工會的策略和拒絕協商」，員工透露，有常客大力支持罷工行動。

廣告 繼續瀏覽後續

這場由星巴克工會（Starbucks Workers United）帶頭的一日罷工行動被稱為「紅杯起義」（Red Cup Rebellion），旨在「回應星巴克打擊工會的策略和拒絕協商的態度」，還說員工想要有不受恐嚇威脅的組織工會的權利。

紐約員工巴切斯（Hal Battjes）說：「在早晨尖峰時刻，我們獲得常客大力支持。」

星巴克工會如今代表逾260個地點，是星巴克在北美管理約1萬200間門市的一小部分。

星巴克管理階層被指控恐嚇，且遲遲未展開集體協議的談判工作。根據星巴克工會說法，全國勞工關係局（National Labor Relations Board）已對星巴克提出數十起申訴。

除星巴克外，有愈來愈多的公司也開始發起工會運動，包括蘋果公司（Apple）、零售及戶外休閑服務公司REI、奇波雷墨西哥燒烤公司（Chipotle Mexican Grill Inc.）和喬氏連鎖超市（Trader Joe's）。

© 2022 AFP