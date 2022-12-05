黑豹2蟬聯4周北美票房冠軍 暴戾夜票房亮眼

（法新社洛杉磯4日電） 北美院線聯盟今天表示，「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Foreve）本周末票房估1760萬美元，收入雖下滑，但仍連續第4周蟬聯北美票房之冠。

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法新社報導，由迪士尼和漫威出品的「黑豹2：瓦干達萬歲」，在2日到4日的周末票房進帳近4600萬美元。儘管本周業績下降，但在美國國內已累積到3.937億美元的亮眼成績，超過海外票房的3.39億美元。

環球影業新推出的假日檔「暴戾夜」（Violent Night）以1330萬美元位居周末票房第2。影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，對一部動作喜劇而言，這是相當不錯的開映成績。

美國動畫奇幻冒險電影「奇異冒險」（Strange World）收穫逾400萬美元票房居第3。

第4名是雷夫範恩斯（Ralph Fiennes）主演的恐怖喜劇電影「五星饗魘」（The Menu），收入360萬美元。

第5名的是索尼的「決戰38度線」（Devotion），進帳280萬美元，這是一部戰爭動作片，講述韓戰期間兩名美國戰鬥機飛行員之間的兄弟情誼。

排名第6至第10的作品依序為：「聽到鐘聲」（I Heard the Bells，暫譯）收入180萬美元、「黑亞當」（Black Adam）170萬美元、「法貝爾曼」（The Fabelmans）130萬美元、「骨肉的總和」（Bones and All）120萬美元、「幸福入場券」（Ticket to Paradise）85萬美元。（譯者：紀錦玲）

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