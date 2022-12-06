研究證實：鼻部較暖有利抵抗呼吸道病毒

（法新社華盛頓6日電） 許多人都知道，寒冷天氣和常見呼吸道感染疾病經常相伴而生。但是，低溫是否真的會損害人體免疫力，其機制又是如何運作，這個謎題仍待科學家解答。

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「過敏及臨床免疫學期刊」（Journal of Allergy and Clinical Immunology）今天發布的一篇研究，首度揭露一種免疫系統攻擊鼻內入侵病毒的方式，並發現這種方式在溫暖環境中效果更好。

這份研究的領導人之一、美國東北大學（Northeastern University）藥學教授阿米吉（Mansoor Amiji）告訴法新社，這些發現可能為找到治療普通感冒和其他病毒感染的最有效療法鋪路。

研究起點是阿米吉與同事2018年進行的另一項研究，發現鼻腔細胞會釋放細胞外囊泡（extracellular vesicles，EV），這是一種微小囊泡組成的噴霧狀物，在鼻腔一吸入細菌時便將它包覆並消滅。

阿米吉說，「我們能舉出最貼切的比喻就是黃蜂窩」，就像黃蜂在巢穴受攻擊時的抵禦方式，細胞外囊泡會聚集緊附侵入的細菌，並將它殺死。

在最新研究中，研究團隊則鎖定回答2個問題：在病毒感染的情況下，鼻腔是否還會分泌細胞外囊泡？如果會的話，細胞外囊泡的反應強度是否與溫度有關？

為了回答第一個問題，研究人員使用一種模擬病毒感染的測試物質來刺激鼻粘膜，試驗的鼻粘膜則來自數名接受息肉切除手術的志願者。結果發現，鼻腔細胞確實會分泌能攻擊病毒的細胞外囊泡。

針對第2個問題，研究人員將鼻腔細胞樣本分成2組在實驗室中培養，一組樣本置於攝氏37度的環境，另一組置於攝氏32度的環境。

這樣的溫度設定，是根據另一項試驗發現，當外部氣溫從攝氏23度降至4度時，鼻腔內部溫度會下降約攝氏5度。

在正常體溫下，細胞外囊泡可以成功擊退病毒，方式是提供「誘餌」目標讓病毒忙於黏附，而不會鎖定細胞的受體。

不過，在溫度降低的環境下，細胞外囊泡產生數量會減少，對入侵者的反擊能力跟着減弱。研究測試2種鼻病毒和1種非COVID-19（2019冠狀病毒疾病）冠狀病毒，這些病毒通常在寒冷冬季容易出現感染者。

研究的作者之一、哈佛醫學院（Harvard Medical School）與麻州眼耳醫院（Massachusetts Eye and Ear Infirmary）外科醫生布萊爾（Benjamin Bleier）透過聲明指出，「過往從來沒有一個令人信服的理由，說明為什麼在寒冷的月份病毒傳染會明顯增加。這是史上第一個量化和且符合生物學原理的解釋」。

阿米吉表示，這項研究最令人興奮的面向之一，是可供探討如何讓人體加速自然產生以病毒為目標的細胞外囊泡，來抵禦感冒、甚至是流行性感冒及COVID-19。

他說，「我們對這個領域極感興趣，也一定會持續進行研究」。

© 2022 AFP