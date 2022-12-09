美天團「新好男孩」卡特被控性侵 傳害未成年少女染性病

（法新社洛杉磯8日電） 美國經典男孩團體「新好男孩」（Backstreet Boys）團員卡特（Nick Carter）被控性侵，據報導他在2001年當紅時性侵了一名時年17歲的少女粉絲，甚至害她感染性病。

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法新社報導，患有腦性麻痹的美國39歲女子露絲（Shannon Ruth）今天在法院對卡特提起民事訴訟。她指控，在2001年的一場表演後，卡特在遊覽車上逼她口交，隨後將她性侵。

控方律師博思科維奇（Mark Boskovich）在線上記者會上指稱，事發當時「新好男孩」剛結束於華盛頓州塔科馬（Tacoma）舉行的演唱會，露絲當年只有17歲，當她在排隊要簽名時，卡特邀請她進到遊覽車裡。

博思科維奇告訴記者，卡特給了露絲一種嘗起來很可笑的飲料，稱之為VIP果汁，之後將她帶到遊覽車廁所里要她跪下，而他露出自己的生殖器，命令露絲與他從事性行為。

此外，博思科維奇還指控，露絲當時仍是處女，期間一直在哭泣，但卡特仍將她性侵，露絲患有自閉症，有輕微腦性麻痹。

根據指控文件，卡特還將人類乳突病毒（HPV）傳染給露絲，並威脅她若揭露這起性侵，將會使她坐牢。

© 2022 AFP