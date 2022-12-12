烏克蘭難民流落保加利亞 當地俄羅斯人出手協助

（法新社保加利亞瓦那12日電） 俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，在札波羅熱市（Zaporizhzhia）擔任銀行行員的邦達蓮柯逃到保加利亞，但她從未想過自己會被當地俄羅斯人收留。

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邦達蓮柯（Elena Bondarenko）是眾多逃離戰爭、卻在保加利亞受到當地逾1萬7500人口的俄羅斯社群成員悄悄保護的難民之一。

邦達蓮柯和母親以及兩個年幼的小孩，受到一位在黑海城市布爾加斯（Burgas）附近經營兒童度假營的俄羅斯人接待。

36歲的邦達蓮柯承認，她一開始「很震驚」，但「我很高興並非所有俄羅斯人都是侵略者」。

另一位難民、34歲的佩特魯申柯（Anaida Petrushenko）說：「當你無處棲身，你需要救你的孩子時，誰來幫助並不重要。」她帶着3個小孩逃離烏克蘭東部的巴甫洛格勒（Pavlohrad）。

不願透露姓名的該營地老闆之一說：「我從不隱瞞我是俄羅斯人這一事實，因為人們看到的是，我想要幫忙。」

他收留了大約160名烏克蘭難民，其中一些人在旅遊旺季開始時，被附近飯店拒之門外。

儘管保加利亞一些俄羅斯人正在幫助難民，但這個巴爾幹國家大多數人仍力挺俄羅斯。保加利亞政府在提供住宿和支持方面往往不那麼友好，迫使許多烏克蘭人離開。

根據官方資料，自俄羅斯入侵以來逃往保加利亞的大約93萬2000烏克蘭人中，只有約5萬1000人留下，而國家安置的不到1萬人。

事實上，經營度假營的這位俄羅斯人每天只能從保加利亞政府那裡得到每位難民7.5歐元（約合新台幣243元）津貼，且即使這麼微薄的錢也經常遲發。

由於要照顧大約60名兒童和50名老人，這位俄羅斯人和他的保加利亞合夥人不得不自行承擔額外費用。

雖然他們抨擊保加利亞政府未能提供語言課程或協助難民找到工作，但隨着冬季臨近，他們表示不能關閉這處營地。

保加利亞在2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭後，對難民湧入毫無準備，志工一直是當地難民救援工作的主要力量。

儘管付出努力，一些幫助烏克蘭人的俄羅斯人對於承認自己的身分卻感到不安。

住在附近瓦那市（Varna）的一位47歲俄語翻譯告訴法新社：「我想出了這句話，『我在俄羅斯出生』。」

她表示：「這樣講對我來說比較沒那麼痛苦。我無法描述這種為自己的祖國感到丟臉的感覺。」她不願說出自己的名字，以免仍在俄國的母親遇到麻煩。

她開車數百公里把人從羅馬尼亞邊界接回，並和姐姐在瓦那的民宿公寓里安置了幾個家庭。

瓦那另一位俄羅斯人巴庫列維奇（Viktor Bakurevich）告訴法新社，他「決定為這些人在戰爭中所受的苦承擔一些責任」。

這位3個孩子的父親說：「我不相信有集體罪責這回事，但我確實相信集體責任。」巴庫列維奇14年前移居保加利亞並創立他的「樺樹」（Berezka）俄羅斯雜貨連鎖店。

俄羅斯入侵烏克蘭令他感到「巨大的恥辱」，從一開始他就公開宣布反對戰爭，除了已在保加利亞各地連鎖店工作的數十名烏克蘭人外，他還僱用大約50名烏克蘭難民。

巴庫列維奇仍每日提供食物和熱餐，支援在瓦那附近一座政府娛樂中心避難的100名難民。

受雇於他的一位烏克蘭難民、48歲的舒爾多娃（Oksana Shurdova）表示，養家活口的薪水比門口的「俄羅斯雜貨店」招牌更重要。

她說：「我的親戚知道並非所有俄羅斯人都支持俄羅斯政府的政策…他們不會以偏概全。」（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

© 2022 AFP