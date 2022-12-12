美國女籃明星格林納獲釋返國 重啟訓練

（法新社華盛頓12日綜合外電報導）美國女籃明星格林納獲俄羅斯釋放返國後，昨天是她10個月來首度拿起籃球，重新開始訓練。

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法新社報導，格林納（Brittney Griner）的經紀人柯拉斯（Lindsay Kagawa Colas）告訴ESPN頻道，格林納昨天在德州聖安東尼奧（San Antonio）的桑休士敦堡（Fort Sam Houston）進行輕度訓練。

本月9日，格林納在眾所矚目下搭機返回家鄉德州。她今年2月因涉嫌持有毒品，在俄羅斯機場被捕，之後在俄國關押10個月，她返美後被送往美國陸軍基地進行健康檢查。俄國釋放她以換取美方釋放被稱為「死亡商人」的俄國軍火商布特（Viktor Bout）。

柯拉斯表示，儘管格林納重啟訓練，不代表這位32歲的奧運和WNBA冠軍球員已決定是否繼續效力WNBA的鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）。

柯拉斯還說：「如果她想繼續打球，將由她親自宣布。目前她還有假期可以好好休息，並在沒有壓力的狀況決定下一步。現在她的狀況非常好，她似乎以非常不可思議的方式，承受了這一切。」格林納可能在本周內發布相關聲明。

© 2022 AFP