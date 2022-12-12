黑豹2蟬聯冠軍 專家盼阿凡達續集為票房注活水

（法新社洛杉磯11日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「黑豹2：瓦干達萬歲」本周末再度蟬聯北美票房冠軍，但進帳估計僅約1110萬美元，反映出進戲院看電影的人口大幅下滑。

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法新社報導，在新上映的大片不足，加上在家看串流日益普遍，都讓好萊塢叫苦連天。分析家指出，本周末排名前12的作品進帳總額不到3500萬美元，是今年表現最差的周末之一。

「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Foreve）上映5周，美加票房累計達4億980萬美元，這不僅與2018年首部曲的7億40萬美元收入相去甚遠，下周末黑豹2預計還將讓出票房一哥寶座給12月16日上映的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）。

電影票房統計網站「票房魔酒」（Box Office Mojo）直說「阿凡達：水之道」來得不夠快，這部片不上映，「票房簡直奄奄一息」。

本周末北美票房第2的是大衛哈伯（David Harbour）主演的喜劇動作片「暴戾夜」（Violent Night），進帳870萬美元。

迪士尼科幻動畫片「奇異冒險」（Strange World）有360萬美元表現，連兩周居第3。

第4是雷夫範恩斯（Ralph Fiennes）主演的恐怖喜劇片「五星饗魘」（The Menu），票房270萬美元。

位居第5的是索尼的「決戰38度線」（Devotion），有200萬美元票房成績。

排名第6至第10的作品依序為：「黑亞當」（Black Adam），130萬美元；「法貝爾曼」（The Fabelmans），120萬美元；「大都會歌劇院：時時刻刻」（Met Opera: The Hours，暫譯），79.1萬美元；「我聽到的鈴聲」（I Heard the Bells），75.1萬美元；「劇透警報」（Spoiler Alert），70萬美元。（譯者：紀錦玲）

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