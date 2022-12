黑豹2蟬聯冠軍 專家盼阿凡達續集為票房注活水

(法新社洛杉磯11日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「黑豹2:瓦干達萬歲」本周末再度蟬聯北美票房冠軍,但進帳估計僅約1110萬美元,反映出進戲院看電影的人口大幅下滑。

法新社報導,在新上映的大片不足,加上在家看串流日益普遍,都讓好萊塢叫苦連天。分析家指出,本周末排名前12的作品進帳總額不到3500萬美元,是今年表現最差的周末之一。

「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Foreve)上映5周,美加票房累計達4億980萬美元,這不僅與2018年首部曲的7億40萬美元收入相去甚遠,下周末黑豹2預計還將讓出票房一哥寶座給12月16日上映的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)。

電影票房統計網站「票房魔酒」(Box Office Mojo)直說「阿凡達:水之道」來得不夠快,這部片不上映,「票房簡直奄奄一息」。

本周末北美票房第2的是大衛哈伯(David Harbour)主演的喜劇動作片「暴戾夜」(Violent Night),進帳870萬美元。

迪士尼科幻動畫片「奇異冒險」(Strange World)有360萬美元表現,連兩周居第3。

第4是雷夫範恩斯(Ralph Fiennes)主演的恐怖喜劇片「五星饗魘」(The Menu),票房270萬美元。

位居第5的是索尼的「決戰38度線」(Devotion),有200萬美元票房成績。

排名第6至第10的作品依序為:「黑亞當」(Black Adam),130萬美元;「法貝爾曼」(The Fabelmans),120萬美元;「大都會歌劇院:時時刻刻」(Met Opera: The Hours,暫譯),79.1萬美元;「我聽到的鈴聲」(I Heard the Bells),75.1萬美元;「劇透警報」(Spoiler Alert),70萬美元。(譯者:紀錦玲)

