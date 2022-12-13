「E.T.外星人」機動模型拍賣 估價至少200萬美元

（法新社洛杉磯12日電） 1982年好萊塢科幻片「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型，將在美國加州的拍賣會上接受競標。

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美國導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在這部作品中描繪了一個對人類非常友善的外星人E.T.，他的手指會發光，看起來一派天真，還與小男孩艾略特（Elliot）結為好友。艾略特努力幫助E.T.尋找回家之路的故事，感動了許多觀眾，這部片也成了電影史上的經典之一。

電影製作團隊當年用來創造銀幕魔法的模型將被拍賣，估價在200萬到300萬美元（約新台幣6100萬到9200萬元）之間。

這具模型共有85個機械關節，從眼睛到頸部，幾乎每一處都很靈活，當然還有E.T.最具標誌性的尖手指；電影中的精采片段之一，就是E.T.舉起發光的手指告訴艾略特，他想「打電話回家」。

「朱力安拍賣公司」（Julien's Auctions）執行董事諾蘭（Martin Nolan）說，當年飾演艾略特的童星亨利湯瑪斯（Henry Thomas）和扮演艾略特妹妹的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）與E.T.對戲時，是由一組操偶師讓E.T.動起來。

諾蘭說，劇組「必須日以繼夜努力創造大家看到的畫面…因為這不只是製造視覺效果而已。它也必須是一個會動的生物。我是說，在片中飾演妹妹的茱兒芭莉摩那時還是小女孩，她真的以為那是一個活生生的物種」。

若覺得300萬美元太貴，也可以競標艾略特和朋友們躲警察時所騎的其中一輛自行車。這款經過特別設計的小輪自行車在電影中凌空而起，預料拍賣價格可達5萬美元。

如果對自行車沒興趣，只想過過飛翔的乾癮，那麼電影「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）里出現的一把「魔法掃帚」，拍賣價格大約在10萬美元。

本周末在比佛利山（Beverly Hills）舉行的拍賣會上，還有其他許多電影道具，包括「星際大戰」（Star Wars）系列中的「光劍」、演員卻爾登希斯頓（Charlton Heston）扮演的摩西在「十誡」（The Ten Commandments）中用來分開紅海（Red Sea）的手杖，以及演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro）在「蠻牛」（Raging Bull）里使用的拳擊手套。

© 2022 AFP