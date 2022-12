「E.T.外星人」機動模型拍賣 估價至少200萬美元

(法新社洛杉磯12日電) 1982年好萊塢科幻片「E.T.外星人」(E.T. the Extra-Terrestrial)拍攝過程中使用的原版E.T.機動模型,將在美國加州的拍賣會上接受競標。

美國導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)在這部作品中描繪了一個對人類非常友善的外星人E.T.,他的手指會發光,看起來一派天真,還與小男孩艾略特(Elliot)結為好友。艾略特努力幫助E.T.尋找回家之路的故事,感動了許多觀眾,這部片也成了電影史上的經典之一。

電影製作團隊當年用來創造銀幕魔法的模型將被拍賣,估價在200萬到300萬美元(約新台幣6100萬到9200萬元)之間。

這具模型共有85個機械關節,從眼睛到頸部,幾乎每一處都很靈活,當然還有E.T.最具標誌性的尖手指;電影中的精采片段之一,就是E.T.舉起發光的手指告訴艾略特,他想「打電話回家」。

「朱力安拍賣公司」(Julien's Auctions)執行董事諾蘭(Martin Nolan)說,當年飾演艾略特的童星亨利湯瑪斯(Henry Thomas)和扮演艾略特妹妹的茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)與E.T.對戲時,是由一組操偶師讓E.T.動起來。

諾蘭說,劇組「必須日以繼夜努力創造大家看到的畫面…因為這不只是製造視覺效果而已。它也必須是一個會動的生物。我是說,在片中飾演妹妹的茱兒芭莉摩那時還是小女孩,她真的以為那是一個活生生的物種」。

若覺得300萬美元太貴,也可以競標艾略特和朋友們躲警察時所騎的其中一輛自行車。這款經過特別設計的小輪自行車在電影中凌空而起,預料拍賣價格可達5萬美元。

如果對自行車沒興趣,只想過過飛翔的乾癮,那麼電影「哈利波特:阿茲卡班的逃犯」(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)里出現的一把「魔法掃帚」,拍賣價格大約在10萬美元。

本周末在比佛利山(Beverly Hills)舉行的拍賣會上,還有其他許多電影道具,包括「星際大戰」(Star Wars)系列中的「光劍」、演員卻爾登希斯頓(Charlton Heston)扮演的摩西在「十誡」(The Ten Commandments)中用來分開紅海(Red Sea)的手杖,以及演員勞勃狄尼洛(Robert De Niro)在「蠻牛」(Raging Bull)里使用的拳擊手套。

