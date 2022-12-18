推特傳要求記者刪文 才能恢復平台完整使用權

（法新社舊金山17日電） 馬斯克（Elon Musk）日前以家人安全為由，將追蹤他行蹤的多名記者推特（Twitter）帳號停權，後來雖復權，但據傳要求部分記者刪除有關他位置消息的推文，才會恢復他們這個社群平台的完整使用權。

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這起爭議源自一個利用公開可得資訊發布馬斯克私人飛機行蹤的推特帳號@elonjet。馬斯克14日以安全考量為由，將這個帳號和其他幾個追蹤他私人飛機的帳號停權。

之後有些記者報導這整起事件，並附上推文，內容連結到已遭停權的@elonjet帳號。馬斯克抨擊說，這形同針對他個人及他的家人提供「暗殺座標」。

推特不久後修改隱私政策，禁止分享「即時定位資料」。到了15日晚間，包括「紐約時報」、美國有線電視新聞網（CNN）和「華盛頓郵報」等知名媒體的一些記者，發現他們的推特帳號在未通知情況下遭到停權。

這起事件引發全球多國政府官員、倡議團體和新聞機構的強烈反彈。

馬斯克隨後發起意見調查，16日也似乎照着網友投票結果，讓部分遭到停權的推特帳號恢復正常。

經常詳細報導馬斯克新聞的CNN記者歐蘇利文（Donie O'Sullivan）表示，他被停權之後，今天雖恢複閱覽功能，但推特對重新讓他發文設下了先決條件。

他表示，推特要求他刪除一則貼文，稱這條貼文違反了禁止發布私人訊息的規定。

歐蘇利文告訴CNN，「目前，除非我同意依照那位億萬富豪命令，刪除那條推文，否則我不被允許在平台上發文」。

© 2022 AFP