阿凡達續集席捲北美票房 黑豹2讓出冠軍寶座

(法新社洛杉磯18日電) 好萊塢名導詹姆斯柯麥隆(James Cameron)2009年「阿凡達」續集、令影迷期待已久的科幻史詩片「阿凡達:水之道」,在本周末席捲北美票房,估計進帳1.34億美元。

這個巨額數字是排名2至5名電影票房總額的大約10倍,不過仍低於分析師對本周末票房的預期。

雖是如此,根據北美院線聯盟(Exhibitor Relations)的數據,「阿凡達」續集「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)的國際票房另添加3億美元,海內外票房合計4.34億美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)表示:「撇開期望值不談,票房成績很出色…這部電影準備在耶誕新年長假中大放異彩。」

本周排名第2的是迪士尼/漫威的「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever),進帳540萬美元。此片先前已連續5周拿下票房冠軍寶座,但本周被「阿凡達」續集擠下,不過其國內票房已達到4.19億美元。

排名第3的是環球影業(Universal)的動作喜劇片、大衛哈伯(David Harbour)主演的「暴戾夜」(Violent Night),進帳500萬美元。

迪士尼奇幻冒險動畫片「奇異冒險」(Strange World)名列第4,有220萬美元的表現。

第5是雷夫範恩斯(Ralph Fiennes)主演的驚悚懸疑黑色喜劇「五星饗魘」(The Menu),票房170萬美元。

排名第6至第10的作品依序為:「決戰38度線」(Devotion),82.5萬美元;「法貝爾曼」(The Fabelmans),75萬美元;「黑亞當」(Black Adam),50萬美元;「我聽到的鈴聲」(I Heard the Bells),30.9萬美元;「光影帝國」(Empire of Light),23.5萬美元。(譯者:紀錦玲)

© 2022 AFP