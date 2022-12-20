查爾斯國王肖像英鎊鈔票亮相 預計2024年中流通

（法新社倫敦20日電） 英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天公布新版鈔票設計時錶示，首批印有國王查爾斯三世（King Charles III）肖像的鈔票將於2024年年中開始流通。

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英國央行說：「國王的肖像將出現在所有4種塑膠鈔票（5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊）的現行設計上，目前的設計未有其他變化。」

「國王的肖像將印在鈔票正面，以及多彩透明的防偽浮雕上。」

74歲的查爾斯在母親伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）於9月逝世後登基。

英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）先前已宣布，首批印有國王查爾斯三世肖像的硬幣於本月稍早開始流通。

英國央行告訴法新社，新鈔票上的查爾斯肖像取材自王室擁有的一張照片，這張照片曾於2013年公布。

新版鈔票設計是在「最近幾個月才敲定」，並獲國王批准，鈔票將從2023年上半年開始大量印製。

自2016年來，現行的英鎊塑膠鈔票逐漸取代紙幣。新版鈔票問世後，印有女王肖像的鈔票仍是法定貨幣，可繼續使用。

這意味從2024年中開始，兩位君主的肖像鈔票將一起流通。（譯者：紀錦玲）

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