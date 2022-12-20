闖進勞勃狄尼洛家 女竊賊偷耶誕禮物遭逮

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（中央社紐約19日法新電）一名女子涉嫌闖入美國老牌影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）在紐約的住處後遭到逮捕，據報她企圖偷走擺在耶誕樹下的禮物。

紐約市警察局（NYPD）發言人表示，警方發現這名30歲女子在大約凌晨2時45分闖進勞勃狄尼洛位於曼哈頓（Manhattan）的家中。

發言人還說，警方進入這棟上東區（Upper East Side）的公寓，發現這名女性「在客廳企圖帶走財物」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述執法消息人士說法報導，警方看見這名女子把耶誕樹下的禮物放進她的袋子。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導說，79歲的勞勃狄尼洛在聽到聲響後，穿着浴袍下樓察看，他並未受傷。

警方發言人透過電子郵件發出聲明告訴法新社，紐約市警察局因這名女子「多次竊盜被捕」而知道此人。

發言人還說：「這名女子已束手就擒，目前尚未決定移送法辦，相關調查正在進行中。」

勞勃狄尼洛在曼哈頓出生長大，被視為美國史上最偉大的演員之一，生涯曾獲兩座奧斯卡獎。

他因在1980年代電影「蠻牛」（Raging Bull）里飾演傳奇中量級世界拳王拉莫塔（Jake LaMotta），獲頒奧斯卡最佳男主角獎，並憑藉「教父II」（The Godfather Part II）拿下奧斯卡最佳男配角獎。

© 2022 AFP