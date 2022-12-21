TikTok威脅美國國安 從監控、審查等5面向分析

（法新社華盛頓20日電） 美國有許多人認為北京字節跳動旗下的熱門影片分享應用程式（App）TikTok對美國國家安全構成威脅。

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以下以5個面向分析為什麼有這些疑慮。

● 資料分享

跟競爭對手Instagram、Snapchat、YouTube一樣，TikTok是靠數據生財，而年輕用戶在這個極易上癮App上分享個人點滴的意願似乎無邊無際。

TikTok的批評者擔憂，處理這些資訊的企業不僅是一間中國公司，公司還設在由共產黨統治的中國境內。

但另有專家認為，這樣的威脅被過分渲染。他們主張，無論是誰擁有這個平台，也無論TikTok總部設在哪裡，有心人士還是有辦法取得大量資料。

杜克大學（Duke University）桑福德學院公共政策學院（Sanford School of Public Policy）研究員薛曼（Justin Sherman）說：「如果我們談的是美國公民的資料，那就像是蠻荒的西部。」

「幾乎沒有任何管制措施。外國企業也好，美國公司也好，各大公司一天到晚都在搜集大量資料。」

針對這方面顧慮，TikTok表示，公司已根據「德州計畫」（Project Texas）將美國用戶個資全面移到只設在美國的伺服器。

● 監控

跟所有App一樣，TikTok也可能成為進入使用者整支手機的入口。

網路威脅聯盟（Cyber Threat Alliance）執行長丹尼爾（Michael Daniel）說：「手機只要有App，就有可能變成連到手機各個角落的橋樑。」

曾在美國國家安全會議（US National Security Council）擔任網路安全協調員的丹尼爾又說，這可能包括「在使用者沒有察覺的情況下，偷偷開啟手機麥克風或相機功能」。

以色列網安公司Cato Networks的安全策略高級總監馬渥（Etay Maor），則是以軟體「飛馬」（Pegasus）為例。這個由以色列公司NSO集團（NSO Group）開發的軟體，遭全球各國政府用來監控異議與反對派人士。

馬渥說：「TikTok或許就像是我們在自己設備上安裝、點擊的中國版飛馬…我認為這是美國政府擔憂的地方。」

● 審查

網路安全專家提到的另一個潛在威脅是，中國政府有能力審查TikTok內容，為共產黨優先推動的政策護航。

丹尼爾說：「這種想法的出發點在於，中國政府最終可以指示中國以外地區的TikTok，不得呈現任何支持西藏或台灣的內容，藉此塑造資訊環境。」

TikTok堅稱從未為了滿足中國政府而干預內容，但鑒於中國審查極為普遍，分析人士警告，北京仰賴TikTok的風險依舊存在。

薛曼說：「若你去看看中國政府在境內審查資訊、打壓新聞等的方式，其他地方的TikTok發生相同的事，真的不是什麼天方夜譚。」

● 錯誤資訊

另一個隱憂是中國政府可能把TikTok當作干擾美國社會的工具，重演俄羅斯於2016年美國總統大選前發動的網路行動。

全球見證（Global Witness）以及紐約大學（New York University）民主網路安全（Cybersecurity for Democracy）團隊發布的研究已經發現，上月美國期中選舉前幾周，TikTok未能過濾大量的選舉錯誤資訊。

研究人員發現，在進行實驗時，TikTok「在所有試驗平台中表現最差」。

對此，TikTok已推出與選舉內容有關的安全措施，並要求政府和政治人物的帳號需經過驗證。

● 只有…中國嗎？

一些專家想知道，TikTok能做些什麼來消除它因來自中國而產生的各項疑慮，特別美國共和黨人即將於明年1月再度掌控聯邦眾議院。

不利於TikTok的主張絕大多數來自共和黨，這個保守派政黨對北京的立場向來比民主黨強硬。

共和黨人同時也在向民主黨人施壓，因為美國總統拜登政府正與TikTok進行磋商，讓TikTok可以在不脫離其中國母公司情況下繼續在美國營運。

美國新聞網站Politico報導，不過，由於在是否強迫TikTok的中國母公司自美國業務撤資上，拜登政府內部意見分歧，這起擬議中的妥協方案前景不禁令人感到懷疑。

© 2022 AFP