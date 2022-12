寒流來襲北美耶誕票房急凍 阿凡達續集一枝獨秀

(法新社洛杉磯26日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,儘管暴風雪讓數百萬人4天耶誕周末都宅在家,「阿凡達:水之道」仍以估計9000萬美元的票房傲視群倫。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導,名導詹姆斯柯麥隆(James Cameron)的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)在美加累計賺進2億8770萬美元,為2022年收入第5高的電影。

分析師表示「阿凡達:水之道」在這個受暴風雪影響的周末表現超乎預期,但另外3部新片的成績就遜色得多了。

家庭動畫片「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)在4天周末假期進帳1750萬美元。

傳記電影、英國女星娜歐蜜艾基(Naomi Ackie)飾演已故美國歌後惠妮休斯頓的「與你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody),收入僅680萬美元。

「樂來越愛你」奧斯卡金像獎導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)執導的「巴比倫」(Babylon),卡司雖然包括布萊德彼特(Brad Pitt)和瑪格羅比(Margot Robbie)等人,開映票房仍僅有530萬美元。「綜藝」網站(Variety.com)稱這是「特別糟糕的開映成績」。

不過影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)表示,這部片若能一如預期在這個頒獎季入圍幾個重要獎項,應該對票房有所助益。

在這個寒冷周末排名第5的是「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever),進帳530萬美元;美加累積票房為4億2800萬美元。

排名第6至第10的作品依序為:「暴戾夜」(Violent Night),430萬美元;「我的鯨魚老爸」(The Whale),150萬美元;「五星饗魘」(The Menu),100萬美元;「法貝爾曼」(The Fabelmans),90萬美元;「奇異冒險」(Strange World),67.5萬美元。(譯者:紀錦玲)

© 2022 AFP