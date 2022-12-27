寒流來襲北美耶誕票房急凍 阿凡達續集一枝獨秀

（法新社洛杉磯26日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，儘管暴風雪讓數百萬人4天耶誕周末都宅在家，「阿凡達：水之道」仍以估計9000萬美元的票房傲視群倫。

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法新社報導，名導詹姆斯柯麥隆（James Cameron）的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）在美加累計賺進2億8770萬美元，為2022年收入第5高的電影。

分析師表示「阿凡達：水之道」在這個受暴風雪影響的周末表現超乎預期，但另外3部新片的成績就遜色得多了。

家庭動畫片「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）在4天周末假期進帳1750萬美元。

傳記電影、英國女星娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）飾演已故美國歌後惠妮休斯頓的「與你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody），收入僅680萬美元。

「樂來越愛你」奧斯卡金像獎導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的「巴比倫」（Babylon），卡司雖然包括布萊德彼特（Brad Pitt）和瑪格羅比（Margot Robbie）等人，開映票房仍僅有530萬美元。「綜藝」網站（Variety.com）稱這是「特別糟糕的開映成績」。

不過影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，這部片若能一如預期在這個頒獎季入圍幾個重要獎項，應該對票房有所助益。

在這個寒冷周末排名第5的是「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever），進帳530萬美元；美加累積票房為4億2800萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「暴戾夜」（Violent Night），430萬美元；「我的鯨魚老爸」（The Whale），150萬美元；「五星饗魘」（The Menu），100萬美元；「法貝爾曼」（The Fabelmans），90萬美元；「奇異冒險」（Strange World），67.5萬美元。（譯者：紀錦玲）

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