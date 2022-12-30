英國時尚龐克教母傳奇謝幕 丈夫：薇薇安將永存我心

（法新社巴黎29日電） 英國時尚設計大師「龐克教母」薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）今天辭世，享壽81歲。她的丈夫兼創意夥伴克隆賽勒在聲明中說：「薇薇安將永存我心。」

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克隆賽勒（Andreas Kronthaler）還說：「我們一直工作到最後，她給了我很多事情要繼續忙。親愛的，謝謝你。」

薇薇安魏斯伍德1941年4月8日出生於英格蘭北部的甸維梳村（Tintwistle），本名薇薇安．伊沙貝爾．史懷爾（Vivienne Isabel Swire），母親在棉紡廠工作，父親修鞋。

十幾歲時，她為自己量身訂做服裝，並在倫敦學習珠寶設計，但沒多久就輟學。她後來表示：「我不知道像我這樣的勞動階級女孩要如何才可能在藝術界謀生。」

她成了小學老師，並嫁給工廠學徒德瑞克．魏斯伍德（Derek Westwood）後冠了夫姓，她的結婚禮服和珠寶都不假他人之手。一年後，她在22歲時生了一個兒子。

但幾年後，她的人生出現重大轉折，她認識了「性手槍樂團」（Sex Pistols）的經紀人麥克雷倫（Malcolm McLaren）後便離開丈夫，與麥克雷倫在倫敦國王路（King's Road）共同開了一家服飾店，後來成為龐克運動的重要核心。

性手槍團員身穿他們設計的服裝，在1970年代走紅。

這家服飾店隨着時間的推移一再改名，在鼎盛時期曾以「性」（SEX）為名，破洞的T恤、乳膠和皮革金屬扣環等設計充滿挑釁意味，以前衛大膽的風格挑戰禁忌。

1981年，薇薇安魏斯伍德舉辦了個人第一場正式時裝秀，稱為海盜系列，並且繼續利用英國和法國的歷史激發靈感。

1992年，薇薇安魏斯伍德嫁給了小她25歲的克隆賽勒。克隆賽勒是她指導過的時裝設計系學生，後來成了她的公司創意總監。

薇薇安魏斯伍德2006年獲封女爵士（Dame）。

薇薇安魏斯伍德的政治行動主義在晚年變得越來越明顯，她提倡反對任意拘留、反核武，且尤其支持環保議題和綠色和平組織（Greenpeace）等團體。

除了關注氣候變遷議題外，薇薇安魏斯伍德也曾聲援「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange），呼籲釋放他。英國已批准將面臨「間諜法」相關指控的亞桑傑引渡到美國。

© 2022 AFP