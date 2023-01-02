阿凡達續集北美院線領跑 全球2周票房破10億美元

（法新社洛杉磯1日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，「阿凡達：水之道」跨年4天長周末的北美票房估計達8240萬美元，全球累計票房以近乎破紀錄的速度跨過10億美元大關。

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法新社報導，科幻電影「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）開映以來，美加票房累積達4.405億美元，海外則累計9.57億美元；影史上只有6部片在上映兩周內晉級10億美元俱樂部。

但「阿凡達：水之道」導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）估計，這部續集片票房需要達20億美元才能收支平衡。首集阿凡達創下了破紀錄的29億美元票房。

周末北美票房排名第2的是家庭動畫片「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），進帳2200萬美元。

「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）排名第3，本周末賺進650萬美元；上映8周北美票房累增至4.396億美元。

位居第4的是傳記電影，由英國女星娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）飾演已故美國歌後惠妮休斯頓的「與你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody），成績540萬美元。

第5名是奧斯卡金像獎導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導，布萊德彼特（Brad Pitt）和瑪格羅比（Margot Robbie）主演的「巴比倫」（Babylon），有360萬美元表現。

排名第6至第10的作品依序為：「暴戾夜」（Violent Night），280萬美元；「我的鯨魚老爸」（The Whale），180萬美元；「法貝爾曼」（The Fabelmans），160萬美元；「五星饗魘」（The Menu），140萬美元；「奇異冒險」（Strange World），74.7萬美元。（譯者：紀錦玲）

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