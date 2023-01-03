摩洛哥堅果油受歡迎 手工製法卻逢失傳危機

（法新社摩洛哥索維拉2日電） 摩洛哥堅果油近年成為美妝保養業大力吹捧的產品，但如今大部分堅果油都靠上了年紀的工匠生產，令人擔心這種手工製程不知還能存續多久。

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在摩洛哥西部港口城市索維拉（Essaouira）一間作坊，12名女子坐在地上，熟練地剝開摩洛哥堅果外殼，再碾碎榨油。

這項手藝經過時間淬鍊，仰賴密集勞力，但摩洛哥年輕人愈來愈不願意從事這個工作。

這些女工匠大多年逾六旬，她們在「馬亞納合作社」（Cooperative Marjana）親手將小小的黃色果實搗爛，還有些人用錘子敲碎硬殼，取出果仁。

然後，她們將果實分類、烘烤、研磨、榨油。摩洛哥堅果油可用來烹飪，但也長期以保濕、抗老功效而聞名。

42歲的夏利（Samira Chari）是合作社裡最年輕的工匠，她說：「這份工作很難，需要經驗，最重要的是耐心。」

合作社創辦人安塔提（Amel El Hantatti）說，當地缺乏就業機會，但這份工作的勞動性質是「年輕人不再從事這項手藝」的原因之一。

馬亞納合作社的員工全是女性，她們熱切接待來到這裡參觀製程、購買堅果產品的觀光客。

這片乾旱地區遍布廣袤的摩洛哥堅果園。在索維拉和阿加迪爾（Agadir）之間的地帶，摩洛哥堅果是非常重要的作物，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）1998年將這個地區宣告為生物圈保護區，之後又把摩洛哥堅果樹的栽種文化列為非物質文化遺產。

少有作物能適應摩洛哥南部這片地區少雨及夏季酷熱的條件，因此當地主要收入來源都仰賴摩洛哥堅果油。這種油廣泛用於摩洛哥料理，並於2010年獲得原產地名稱（Appellation of Origin）認證。

安塔提於2005年成立馬亞納合作社，她說，社內現有80名女員工，分別派到生產線和銷售部。但如今，她說：「我真的很擔心摩洛哥堅果油的手工製法會消失。」

合作社的年輕員工喜歡在禮品店販賣堅果油皂、洗髮精和保濕產品。25歲的沙克（Assia Chaker）說：「我試着和女工匠一起工作了幾天，但我做不下去，製程很難，而且真的很累。我喜歡與人接觸，和每天來到店裡的觀光客練習外語，而不是花一整天壓碎摩洛哥堅果果仁再搗漿。」

她還說：「反正，這種工作總有一天會用機器來完成。」

但安塔提說，果油製程很難機械化，因為機器榨出來的油，味道永遠和人工榨出來的油不一樣。

官方統計，摩洛哥每年約生產5640公噸的摩洛哥堅果油，其中約4成外銷。農業部資料顯示，這項產業的交易額在2012年到2019年之間增為3倍，達到1.15億美元左右。

但索維拉的工匠說，下一代不太想學這項手藝。

夏利從父母那裡學會摩洛哥堅果油每一階段的製程，傳統上，這些技術代代相傳。但她說，她的孩子都不想從事這份工作，她也理解孩子的選擇。

隨着愈來愈多科學研究認可摩洛哥堅果油的健康功效，這類產品仍是當地經濟的重要收入來源，也是全球歡迎的熱門商品。

摩洛哥政府也一直關注這項產業，特別是興建了13座水庫來收集稀有的雨水，幫忙緩解當地日漸嚴重的乾旱。

摩洛哥政府的目標是在2030年之前，讓摩洛哥堅果油的產量翻倍，希望能促進「新一代鄉村中產階級」興起。

但隨着投入這項產業的年輕人愈來愈少，下一代是否願意學習與摩洛哥堅果樹有關的傳統工藝，只能留待時間證明。

© 2023 AFP