為何檢測中國航班廢水 原因、作法一次看

（法新社巴黎4日電） 為因應中國Covid-19病例激增，多國表示將檢測中國起飛航班的廢水。這雖無法阻止病毒散播，但可一窺中國疫情蔓延程度，以及新變異株是否已在當地現蹤。

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法新社整理這項措施的相關資訊如下：

● 怎麼做？

過程涉及檢驗中國入境班機廁所內的尿液和糞便混合物，接着分析廢水，以大致了解有多少比例的乘客感染Covid-19（2019冠狀病毒疾病），以及感染何種變異病毒。

地方當局在飛機降落後直接收集廢水，並送往實驗室檢測，一旦發現病毒，就會對其基因組進行定序，以確定是否為已知的亞變異株。雖然也可以收集整個機場的廢水，但那樣無法確定樣本來自哪個國家。

● 哪些國家這樣做？

比利時、加拿大、奧地利和澳洲等國已表示會針對中國班機進行廢水檢測，多國衛生官員昨天建議加強廢水檢測後，預計歐盟也會跟進。

據美國媒體報導，美國也在考慮採取這項措施。

● 為什麼？

中國上月開始取消嚴格清零措施以來，感染率持續飆升。包括美國在內幾個國家已表示，要求從中國抵達的乘客提供陰性證明，此舉激怒北京。

相較之下，檢測廢水並不會阻止Covid陽性者入境，但日內瓦大學全球衛生研究所所長、流行病學家法拉歐（Antoine Flahault）表示，這些樣本對了解中國現今狀況提供了線索。

● 較不具侵略性

法拉歐說，檢測廢水有助填補漏洞，「在缺乏可靠數據的情況下，知道30%至50%中國乘客是感染者很有用」。

這也能讓各國了解或許改變疫情散播路徑的可能新變異株，就像2021年的Omicron。

衛生專家警告，中國病例激增可能為新病毒株提供肥沃的溫床，與在機場檢測到訪的乘客相比，檢測廢水更容易進行，侵入性也小得多。

● 局限

法國病毒學家馬赫夏（Vincent Marechal）說，雖然檢測廢水「非常有效」，但無法提供機上感染或變異株「全貌」。

局限之一是廢水只能檢測在飛行期間用過廁所的乘客，收集、檢測、定序和分析調查結果都需要數天時間，無法迅速針對結果採取行動。

馬赫夏說：「知道這些資訊能幹嘛？把飛機上的人都叫回來嗎？這很有趣，但可以採取措施時已經太遲了。」

© 2023 AFP