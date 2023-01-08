金球獎頒獎典禮回歸 盼重拾往日盛名

（法新社洛杉磯8日電） 素有好萊塢「第一趴」之稱的金球獎在歷經醜聞風波後，將於美西時間10日的頒獎典禮試圖鹹魚翻身，屆時將看到「法貝爾曼」以及「捍衛戰士」、「阿凡達」續集片角逐最大獎項。

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金球獎（Golden Globes）過去有着象徵好萊塢電影頒獎季起跑的關鍵角色，但在主辦單位好萊塢外籍記者協會（HFPA）爆出道德風波、投票成員「不夠多元」等爭議後，去年的盛會並未獲電視轉播。

繼好萊塢外籍記者協會做出種種改革，美國國家廣播公司（NBC）已同意一次性地轉播今年第80屆的金球獎頒獎典禮，典禮邀請函也已廣發給好萊塢A咖明星。

預料出席的重量級人物包括大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），他的半自傳電影「法貝爾曼」（The Fabelmans）是贏得劇情類最佳影片獎的大熱門；笑匠艾迪墨菲（Eddie Murphy）則將獲頒終身成就獎。

喜劇明星傑洛卡麥克（Jerrod Carmichael）扛下主持棒，鬼才導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）是當晚的頒獎人之一。

然而，許多重要入圍者都還未證實是否出席頒獎典禮。娛樂新聞網站Deadline專欄作家韓蒙德（Pete Hammond）預測，今年金球獎頒獎典禮將與以往「大為不同」，將看不到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之前的熠熠星光、狂歡派對或香檳暢飲，直指去年業界封殺金球獎已打斷了原本的喜慶氣氛。

韓蒙德告訴法新社說：「聲量會低很多，典禮過後不會有續攤活動，一個也沒有。片商並沒有砸錢辦這些。」

他預期，紅毯上記者關心的會是眾星們出席今年金球「會不會不自在」、對好萊塢外籍記者協會做出的改革是否滿意，而非只問他們「選穿哪位設計師的禮服」。

© 2023 AFP