訂單應接不暇 疫情帶動日本制刀具出口大增

（法新社日本岐阜縣關市9日電） 日本中部岐阜縣的關市（Seki）曾以打造武士刀聞名，如今工匠改為忙於替廚房刀具打磨拋光，但即便產能全開，當地的小工廠也應接不暇龐大的全球訂單。

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日本刀具和剪刀等銳器的出口值2022年創下新高，部分要歸因於大眾在COVID-19疫情期間在家烹飪的機率大增；此外，愈來愈多專業廚師認為日本刀具精度高、表面平整又耐用而成為愛用者。

關市Sumikama株式會社社長炭?勝美認為，是「技術和傳統工藝的結合」造就這股熱潮。

做出完美壽司、切割高級和牛都離不開非常銳利的刀具，Sumikama株式會社利用機器確保精度達1/1000公釐，然後再由匠人手工完成。

但炭?接受法新社訪問時說，即使工廠全力生產，也跟不上需求，因為「所有國家，需求都比疫情前更大」。

關市知名的制刀技術可追溯到14世紀，當時關市因為自然環境得天獨厚，成為武士刀一大主要產地。炭?說，當地的「乾淨水源、木炭和原物料，對於制刀來說非常理想」。

以玉鋼（鐵礦沙和少量木炭結合）製成的優質鐵材，經燒紅並多次摺疊，鍛造成剛硬的刀，浸入冷水並經過其他工序鑄壓成武士刀的曲線型。

日本於1876年頒布廢刀令，制刀業也跟着衰退。二次大戰後，關市開始生產專供外銷的口袋刀具，當時日圓兌美元彙率固定，有利於日本產品大量出口美國，因此和制刀業的業績一開始就開出紅盤。

但固定彙率的政策於1970年代告終，同時低廉的中國同類產品湧向，日本刀具漸漸無法競爭。

炭?說：「那段時間非常艱辛。關市的制刀匠決定必須開闢新的方向。」

當時，德國「雙人」牌（Zwilling）等產品主宰高級刀具市場，日本制的高級刀具罕見，市佔率也低。

1990年代，炭?決定放手一搏，推出全系列頂級廚藝刀具，每把動輒數百美元。

為強調純正「日本製造」，炭?的公司在刃面加上雙色波浪紋，令人聯想到武士刀的傳統外觀，刀上還以漢字「霞」當作品牌標誌。

雖然這些刀具看來很優雅，但炭?說，公司內外仍有人懷疑這麼昂貴的刀能否賣出去。他說：「我們當時陷入一種想法，以為消費者不會接受日本產品…除非賣得比德國貨便宜。」

然而，這一系列刀具大獲成功，如今銷到全球超過50個國家。

日本海關統計，廚房刀具的出口值在2021年創下120億日圓（約新台幣27.8億元）紀錄，比前一年的90億日圓增加3成。

在東京開業的法籍廚師歐多斯（Olivier Oddos）愛用日本刀具已逾20年。他說日本制廚刀享有全球聲譽，能切得平整又規則，「改變了烹飪的品質」，很多法國廚師會特地採購。

東京合羽橋廚具街「釜淺商店」的老闆熊澤大介說，過去10年，隨着各國對日本料理的喜愛，日本刀具也突然備受海外青睞。由於產品太暢銷，他4年前在法國巴黎開一家分店。

熊澤也注意到疫情帶來的影響。他說：「或許因為更常待在家裡，人們想花點時間做菜，而且做得更精緻。」

© 2023 AFP