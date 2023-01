阿凡達續集連4周北美票房冠軍 窒友梅根意外叫座

(法新社洛杉磯8日電) 毫無意外地,名導演詹姆斯柯麥隆(James Cameron)的「阿凡達:水之道」穩居周末北美票房榜首,估計進帳4500萬美元;另一部意外叫座的恐怖片「窒友梅根」排名第2。

根據北美院線聯盟(Exhibitor Relations),「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)已連續4周穩坐票房冠軍,美加票房累積5億1680萬美元,海外則累計11.9億美元,成為影史上票房第7高的電影。

恐怖玩偶驚悚片「窒友梅根」(M3GAN)表現亮眼,在上映第1周就有3020萬美元強勁表現,遠高於分析師的預期。

影藝事業顧問公司娛樂經銷研究(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)表示:「恐怖片顯示票房並未減緩…年輕觀眾為了尋求最大的刺激,想與朋友一起在大銀幕上看恐怖片。」

闔家觀賞的動畫片「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)排名第3,周末進帳1310萬美元,北美票房累計8770萬美元。

暖心喜劇「超難搞先生」(A Man Called Otto)上映第2周420萬美元入袋,排名第4。

排名第5的是「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever),進帳340萬美元,全美累積收入4億4540萬美元。

排名第6至第10的作品依序為:「與你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody),收入240萬美元;「我的鯨魚老爸」(The Whale),150萬美元;「巴比倫」(Babylon),140萬美元;「暴戾夜」(Violent Night),74萬美元;「五星饗魘」(The Menu),71.3萬美元。(譯者:紀錦玲)

