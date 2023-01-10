金球獎頒獎典禮捲土重來 史匹柏與阿凡達爭高下

（法新社洛杉磯10日電） 第80屆金球獎頒獎典禮將在今天登場，名導史蒂芬史匹柏的新作「法貝爾曼」將與「阿凡達」、「捍衛戰士」等名片續集爭奪最佳劇情片，非裔男星艾迪墨菲則將獲頒終生成就獎。

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傳統上揭開好萊塢頒獎季序幕的金球獎，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與主辦單位缺乏族群多元等爭議，已有2年沒舉辦如以往眾星雲集的頒獎晚宴。今年總算恢復在洛杉磯比佛利希爾頓飯店（Beverly Hilton）舉行盛會，典禮將在美西時間下午5時登場。

美國國家廣播公司（NBC）2022年取消轉播金球獎頒獎典禮，因主辦單位好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association，HFPA）遭揭發沒有非裔成員。在HFPA急忙採取一些改革行動後，NBC同意今年一次性恢復轉播典禮。

本屆金球獎頒獎典禮由喜劇演員傑洛卡麥可（Jerrod Carmichael）主持，出席的大咖名人包括史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），他的半自傳電影「法貝爾曼」（The Fabelmans）是劇情類最佳影片大熱門。艾迪墨菲（Eddie Murphy）也將出席領取終身成就獎。

「法貝爾曼」得和2022年2部大賣座續集電影一較高下，分別是巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）及名導詹姆斯柯麥隆（James Cameron）的作品「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）。

不過，描繪古典樂界激烈競爭的「TAR塔爾」（Tar）及搖滾樂巨星傳記電影「貓王艾維斯」（Elvis），也可能在劇情類最佳影片項目冒出成為得獎黑馬。

而分別在這兩部電影擔綱主角的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）與奧斯汀巴特勒（Austin Butler），則雙雙被看好拿下劇情類最佳男女主角獎。

以電影「鯨」（The Whale）入圍劇情類最佳男主角獎的知名男星布蘭登費雪（Brendan Fraser），已決定缺席今天的頒獎晚宴。他先前指稱自己曾遭到一位好萊塢外籍記者協會前主席性侵犯。

身兼「捍衛戰士：獨行俠」製片的湯姆克魯斯也很可能不會出席。他2021年為了表達抗議，將得過的3座金球獎歸還給好萊塢外籍記者協會。

今年在所有獎項中入圍最多的「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin），則被看好奪下音樂或喜劇類最佳影片；主演的柯林法洛（Colin Farrell）也被視為該類最佳男主角熱門得獎者。

「伊尼舍林的女妖」的對手包括超現實科幻電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），主演的楊紫瓊、關繼威與潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）也全都入圍演員獎項。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2023 AFP