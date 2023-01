金球獎頒獎典禮捲土重來 史匹柏與阿凡達爭高下

(法新社洛杉磯10日電) 第80屆金球獎頒獎典禮將在今天登場,名導史蒂芬史匹柏的新作「法貝爾曼」將與「阿凡達」、「捍衛戰士」等名片續集爭奪最佳劇情片,非裔男星艾迪墨菲則將獲頒終生成就獎。

傳統上揭開好萊塢頒獎季序幕的金球獎,因COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情與主辦單位缺乏族群多元等爭議,已有2年沒舉辦如以往眾星雲集的頒獎晚宴。今年總算恢復在洛杉磯比佛利希爾頓飯店(Beverly Hilton)舉行盛會,典禮將在美西時間下午5時登場。

美國國家廣播公司(NBC)2022年取消轉播金球獎頒獎典禮,因主辦單位好萊塢外籍記者協會(Hollywood Foreign Press Association,HFPA)遭揭發沒有非裔成員。在HFPA急忙採取一些改革行動後,NBC同意今年一次性恢復轉播典禮。

本屆金球獎頒獎典禮由喜劇演員傑洛卡麥可(Jerrod Carmichael)主持,出席的大咖名人包括史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg),他的半自傳電影「法貝爾曼」(The Fabelmans)是劇情類最佳影片大熱門。艾迪墨菲(Eddie Murphy)也將出席領取終身成就獎。

「法貝爾曼」得和2022年2部大賣座續集電影一較高下,分別是巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)及名導詹姆斯柯麥隆(James Cameron)的作品「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)。

不過,描繪古典樂界激烈競爭的「TAR塔爾」(Tar)及搖滾樂巨星傳記電影「貓王艾維斯」(Elvis),也可能在劇情類最佳影片項目冒出成為得獎黑馬。

而分別在這兩部電影擔綱主角的凱特布蘭琪(Cate Blanchett)與奧斯汀巴特勒(Austin Butler),則雙雙被看好拿下劇情類最佳男女主角獎。

以電影「鯨」(The Whale)入圍劇情類最佳男主角獎的知名男星布蘭登費雪(Brendan Fraser),已決定缺席今天的頒獎晚宴。他先前指稱自己曾遭到一位好萊塢外籍記者協會前主席性侵犯。

身兼「捍衛戰士:獨行俠」製片的湯姆克魯斯也很可能不會出席。他2021年為了表達抗議,將得過的3座金球獎歸還給好萊塢外籍記者協會。

今年在所有獎項中入圍最多的「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin),則被看好奪下音樂或喜劇類最佳影片;主演的柯林法洛(Colin Farrell)也被視為該類最佳男主角熱門得獎者。

「伊尼舍林的女妖」的對手包括超現實科幻電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),主演的楊紫瓊、關繼威與潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)也全都入圍演員獎項。(譯者:張正芊/核稿:劉淑琴)

© 2023 AFP