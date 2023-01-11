第80屆金球獎主要得獎名單
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（法新社洛杉磯10日電） 第80屆金球獎頒獎典禮（Golden Globe Awards）主要得獎名單如下。
※ 電影類
●劇情類最佳影片：「法貝爾曼」（The Fabelmans）
●戲劇類最佳男主角：奧斯汀巴特勒（Austin Butler）／「貓王艾維斯」（Elvis）
●戲劇類最佳女主角：凱特布蘭琪（Cate Blanchett）/「TÁR塔爾」（Tar）
●音樂或喜劇類最佳影片：「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）
●音樂喜劇類最佳男主角：柯林法洛（Colin Farrell）/「伊尼舍林的女妖」
●音樂喜劇類最佳女主角：楊紫瓊/「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）
●最佳男配角：關繼威/「媽的多重宇宙」
●最佳女配角：安琪拉貝瑟（Angela Bassett）/「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）
●最佳導演：史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）／「法貝爾曼」
●最佳劇本：馬丁麥多納（Martin McDonagh）／「伊尼舍林的女妖」
●最佳動畫片：「吉勒摩．戴托羅之皮諾丘」（Guillermo del Toro's Pinocchio）
●最佳非英語片：「阿根廷，1985」（Argentina, 1985）
※ 電視類
●最佳戲劇類影集：「龍族前傳」（House of the Dragon）
●戲劇類影集最佳男主角：凱文科斯納（Kevin Costner）／「黃石」（Yellowstone）
●戲劇類影集最佳女主角：辛蒂亞（Zendaya）／「高校十八禁」（Euphoria）
●最佳喜劇音樂類影集：「小學風雲」（Abbott Elementary）
●喜劇音樂類影集最佳男主角：傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／「大熊餐廳」（The Bear）
●喜劇音樂類影集最佳女主角：昆塔布倫森（Quinta Brunson）／「小學風雲」
●電視最佳男配角：泰勒詹姆斯威廉姆斯（Tyler James Williams）／「小學風雲」
●電視最佳女配角：茱莉亞加納（Julia Garner）／「黑錢勝地」（Ozark）
●最佳迷你影集或電視電影：「白蓮花大飯店」（The White Lotus）
●迷你影集或電視電影最佳男主角：伊凡彼得斯（Evan Peters）／「食人魔達默」（Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story）
●迷你影集或電視電影最佳女主角：亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）／「新創大騙局」（The Dropout）
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