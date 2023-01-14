哈利稱原可出兩本回憶錄 怕家人永不原諒刪除大量內容

（法新社倫敦13日電） 根據英國「每日電訊報」今天刊登的專訪，哈利王子（Prince Harry）在回憶錄中刪掉很多與家人有關的內幕，並說他不想「全世界都知道」，因為他怕父親和哥哥永遠不會原諒他。

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哈利告訴「每日電訊報」（Daily Telegraph），他談到剛上市的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）時說，他還有很多可寫，足以再出一本書，主要聚焦他和哥哥威廉王子（Prince William）和父親國王查爾斯三世（King Charles III）的關係。

哈利表示：「初稿不一樣，原本800頁，現在減到400頁。」

他說：「這麼說吧，原本可出兩本書。困難的是把內容刪掉。」

「有些事情發生了，尤其是在我和我哥之間，在某種程度上是在我和我父親之間，我只是不想讓全世界知道。因為我認為他們永遠不會原諒我。」

行事不受控的哈利也表示，媒體早就握有「一大堆關於我家人的醜聞」，但「他們拿其他人的精彩故事來把它蓋過去」。

哈利在專訪中說，他公開表達不滿不是要讓王室「垮台」，而是因為他有「責任」改革，以保護哥哥的孩子。

英國廣播公司（BBC）報導提到，哈利說他「知道在這3個孩子之中，至少有1個最後會像我一樣，成為備胎，而這讓我心痛又擔心」。

「不過，威廉已向我表明，他的孩子不是我的責任。」

© 2023 AFP