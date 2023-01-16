塞內加爾才哀悼40死車禍 巴士撞卡車再釀19死

（法新社達卡16日電） 西非國家塞內加爾再次發生嚴重車禍事故。消防人員表示，塞內加爾北部今天有一輛巴士與一輛卡車相撞，造成19人身亡。8天前該國中部才發生2輛巴士相撞事故，40人喪生。

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塞內加爾國家消防部門迪亞塔上校（Papa Ange Michel Diatta）告訴法新社，事故發生在盧加區（Louga）城市沙卡（Sakal）附近，另有25人受傷。

塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）在推特發文表示，「我們的道路上又發生了一起致命意外…造成19條人命損失」。

他表示，這個傷亡人數「凸顯需要強化公路交通安全」。

道路事故在塞內加爾相當常見，專家表示，主要原因在於駕駛失誤、路面狀況不佳，以及車輛年久失修。

2輛巴士8日在中部卡夫林區（Kaffrine）相撞，導致40人死亡、100多人受傷，塞內加爾宣布進入3天哀悼期。

塞內加爾政府隨後宣布20多項措施，包括巴士和卡車限制最高時速90公里、禁止夜間巴士班次，以及禁止進口二手輪胎。使用二手輪胎被懷疑是8日巴士相撞事故的主因。

然而，巴士公司對這些措施表達抗議；在為了避免車身失去平衡，禁止把行李放在車頂上的這項禁令上，爭取到1年緩衝期。

有關最新這起事故的肇事原因，一名目擊者在接受RFM廣播節目訪問時說，巴士駕駛當時試圖閃躲路上的一頭驢。

根據世界銀行（World Bank）統計，人口1700萬的塞內加爾每年每10萬人就有24人死於車禍。

相較下，歐盟國家的車禍死亡比例是每10萬人當中6人，瑞士則是2人。撒哈拉沙漠以南的非洲國家平均高達27人。

© 2023 AFP