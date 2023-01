阿凡達續集美加連5冠 全球票房可望達20億美元

(法新社洛杉磯15日綜合外電報導)北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,「阿凡達:水之道」輕輕鬆鬆即連續第5周登上北美票房冠軍,4天長周末票房估計達3850萬美元。

法新社報導,「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)北美累積票房達亮眼的5.7億美元,國際總票房來到13.3億美元。

美國「綜藝」周刊(Variety)報導,2009年的「阿凡達」(Avatar)上映後創下影史票房第一紀錄,如今續集片「阿凡達:水之道」有可能成為自COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情爆發以來,第1部全球賣座達20億美元的強片。

美國民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)紀念日4天長周末期間,排名第2的是恐怖玩偶驚悚片「窒友梅根」(M3GAN),估計收入2120萬美元。

家庭動畫片「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)再次排名第3,1730萬美元入袋。

巨星湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演的暖心喜劇「超難搞先生」(A Man Called Otto)排名第4,有1500萬美元表現。

排在第5的是傑瑞德巴特勒(Gerard Butler)擔綱的動作驚悚片「迫降危機」(Plane),票房1160萬美元。

排名第6至第10的作品依序為:「家庭派對」(House Party,暫譯),450萬美元;「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever),260萬美元;「我的鯨魚老爸」(The Whale),180萬美元;「與你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody),140萬美元;印度片Waltair Veerayya,120萬美元。(譯者:紀錦玲/核稿:蔡佳敏)

